NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

湖人苦吞開季5連敗。（美聯社）

在戴維斯（Anthony Davis）休兵情況下，湖人 面對灰狼雙塔可說是一籌莫展，戈貝爾（Rudy Gobert）縱橫禁區，豪取22分21籃板2阻攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻21分8籃板7助攻，加上愛德華（Anthony Edwards）也飆進29分，灰狼在第四節穩住領先局面，以111比102賞給紫金軍團開季5連敗。

由於魔術今天順利開胡，目前聯盟僅剩湖人和國王還處於連敗之中。

除了三劍客的發揮外，羅素（D'Angelo Russell）得到11分7助攻4籃板6抄截，不過15投僅4中；普林斯（Taurean Prince）13分。

雙方上半場投籃狀態都欠佳，形成52比52平手局面；不過第三節愛德華火力爆發獨拿16分，灰狼趁勢超前比分。湖人雖然陷入落後，但差距仍不大，只是第四節唐斯挺身延續進攻，單節攻下14分，帶動灰狼一口氣拉開兩位數分差。詹姆斯（LeBron James）雖然奮力回敬10分，布朗（Troy Brown Jr.）也補上兩記外線，但在擋不住對手進攻情況下，還是難以扭轉戰局。

詹姆斯上場37分鐘，24投10中得到28分7籃板5助攻4抄截，生涯累積1135場破20分，超越「郵差」馬龍（Karl Malone），獨居史上第一。只是如此榮耀的紀錄之夜卻是無緣用首勝點綴。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）回歸球隊改以替補身份出發，17投6中獲得18分8籃板3助攻。布朗和里夫斯（Austin Reaves）各拿到12分。湖人三分外線依舊貧乏，29投僅9中。