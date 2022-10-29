NBA／唐西奇41分大三元 獨行俠撕籃網

獨行俠唐西奇（前）火力全開，籃網的杜蘭特（後）39分進帳也難擋。（路透）

NBA 獨行俠隊27日與籃網隊一路激戰到延長賽，並靠著唐西奇（Luka Doncic）的穿針引線以129：125險勝。唐西奇本場比賽拿下41分、14助攻、11籃板的「超級大三元」，且獨行俠在延長賽所拿下的17分中，有15分是透過他的得分與助攻拿下，再度展現MVP等級的宰制力。

這場比賽，籃網雙槍杜蘭特與厄文 分別有37分與39分進帳，不過獨行俠不僅唐西奇火力全開拿下「大三元」，板凳球員更是賣力攻下54分，幫助獨行俠拿下客場首勝，籃網則是吞下3連敗。

唐西奇此役攻下41分雖然僅有4分是在延長賽時拿下，但他在延長賽中共 送出4次助攻幫助獨行俠拿下11分，成為比賽勝負的關鍵。投進3顆三分球拿下15分的克萊柏說：「很顯然，唐西奇是場上最好的球員，不論是投進艱難的投射或是在關鍵時刻做出正確的判斷，他很清楚什麼時候應該自己進攻，何時又該讓隊友出手，他總是打出最正確的籃球。」

這也是唐西奇生涯第22度拿下「30分級大三元」，讓他擠下張伯倫成為NBA史上第5名，談到隊友稱讚他總是做出正確的決定，他則笑著說：「是的，我很努力在做這件事，儘管並不是每次都能做到，但我很努力這樣做。」

唐西奇的優異表現更是獲得籃網總教練奈許的高度讚賞，「他讓隊友變得更好，單場送出14助攻，你可以感受到他是為了別人在打球，所以他能帶給對手難以置信的壓力。獨行俠透過一次一次的擋拆在場上發揮作用，他在其中扛下很大的責任，且每晚都將這件事做得很好。」