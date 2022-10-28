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市值70億元 勇士擠下尼克、湖人成NBA最有錢球隊

中央社／紐約27日即時報導
「富比世」雜誌27日公布，上季在美國職籃NBA奪下總冠軍的金州勇士，市值達到70億元。圖為勇士隊當家明星球員柯瑞。（路透）
「富比世」雜誌27日公布，上季在美國職籃NBA奪下總冠軍的金州勇士，市值達到70億元。圖為勇士隊當家明星球員柯瑞。（路透）

「富比世」雜誌今天公布，上季在美國職籃NBA奪下總冠軍的金州勇士，市值達到70億元，超越紐約尼克、洛杉磯湖人等隊，首度成為最有價值球隊。

勇士在2021-22球季總收入達7.65億元，營業收益達2.06億元，這讓他們的市值比去年增加25%。

勇士主場是位於舊金山的大通中心（Chase Center），造價14億元，他們從球場廣告和贊助上獲得1.5億元，是其他球隊的兩倍。且在受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的兩個球季中，勇士光是在第一個疫情爆發後的完整球季，就靠特區門票就賺進2.5億元。

勇士上季拿下他們近8個球季的第4座總冠軍。

這是「富比世」（Forbes）雜誌做這項排名以來，首次有球隊的市值能超越尼克和湖人。

過去7年市值排名第1的尼克，這次以市值61億元排在第2；位居第3的，則是市值59億元的洛杉磯湖人。排在第4、第5的，依序是市值41億元的芝加哥公牛、市值40億元的波士頓塞爾蒂克。

洛杉磯快艇以市值39億元排在第6，這比球團老闆巴爾默（Steve Ballmer）2014年買下球隊時花的20億元，多了將近1倍。快艇將搬到還在興建中的主場，新球場的冠名權利金高達5億元。

NBA球隊的平均市價為28.6億元，比去年增加15%。扣除掉場館相關債務支出後，全聯盟總收入達破紀錄的100億元，營業收益27億美元也寫下紀錄，贊助和廣告收入則是歷史新高的13.5億元。

上季NBA所有球隊中，只有營業收益少了3400萬元的布魯克林籃網呈現虧損，不過該隊市值35億元，仍在排行榜上位居第7。

NBA的30隊中，市值最低的是紐奧良鵜鶘，僅16億元，但仍比去年高了5%。排名倒數第2的曼菲斯灰熊，市值16.5億元，只比鵜鶘略高一些。

其他排名在倒數5名內的，還包括第26名，市值18億元的印第安納溜馬；第27名，市值17億元的夏洛特黃蜂；第28名，市值16.7億元的明尼蘇達灰狼。

勇士 NBA 洛杉磯

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