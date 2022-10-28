我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

美商務部官員：盟國即將限晶片製造設備出口中國

NBA／「浪花兄弟」末節合飆關鍵16分 勇士及時撲滅熱火

記者蔡佳霖／即時報導
柯瑞第四節聯手湯普森飆分。(美聯社)
柯瑞第四節聯手湯普森飆分。(美聯社)

前一戰在鳳凰城慘遭太陽修理的勇士，今天回到主場面對「背靠背」客場作戰的熱火，勇士大半比賽都維持著領先優勢，雖然熱火持續緊咬比分，但第四節關鍵時刻，柯瑞（Stephen Curry）轟進2顆三分球獨拿10分，湯普森（Klay Thompson）也補上2記三分球，「浪花兄弟」聯手出擊帶動球隊將比分擴大到雙位數，最終以123比110力壓熱火。

柯瑞全場22投13中，包括7顆三分球在內，攻下33分9助攻7籃板，開季5場比賽，柯瑞已經有4場得分超過30分；湯普森雖然19投僅6中，還在尋找手感當中，但還是命中5記三分球，得到19分。

維金斯（Andrew Wiggins）補上18分10籃板2助攻，格林（Draymond Green）10分7籃板4助攻。波爾（Jordan Poole）進帳11分7助攻，威斯曼（James Wiseman）10分6籃板。

熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）13投8中，三分球7投4中拿下27分8助攻6籃板6抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）13投10中，也有26分8籃板4抄截3阻攻的表現，羅瑞（Kyle Lowry）12分8助攻5籃板3抄截，史特魯斯（Max Strus）14分。赫洛（Tyler Herro）手感欠佳，12投3中僅拿7分4籃板2助攻。

柯瑞 勇士

上一則

NBA／唐西奇轟41分大三元 籃網雙星爆發無用吞3連敗

延伸閱讀

NBA／與布克爆肢體衝突 湯普森生涯首度遭驅逐

NBA／與布克爆肢體衝突 湯普森生涯首度遭驅逐
NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠
NBA／湯普森生涯首度遭驅逐 柯爾：他與布克爭鋒相對

NBA／湯普森生涯首度遭驅逐 柯爾：他與布克爭鋒相對
NBA／布克飆34分力壓柯瑞 太陽痛宰勇士29分

NBA／布克飆34分力壓柯瑞 太陽痛宰勇士29分

熱門新聞

前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
林書豪在廣州龍獅隊不如意，中媒爆料他將回到台灣加盟高雄鋼鐵人。（新華社）

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 中媒爆料：將加盟台灣聯盟

2022-10-21 01:12
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33
面對中國教練申訴裁判中國隊員發球一直被判違規，丹麥教練伸手推了中國教練。（取材自微博）

羽球／中國教練被「推」 丹麥隊發文道歉

2022-10-21 05:41
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議