NBA／「浪花兄弟」末節合飆關鍵16分 勇士及時撲滅熱火

柯瑞第四節聯手湯普森飆分。(美聯社)

前一戰在鳳凰城慘遭太陽修理的勇士 ，今天回到主場面對「背靠背」客場作戰的熱火，勇士大半比賽都維持著領先優勢，雖然熱火持續緊咬比分，但第四節關鍵時刻，柯瑞 （Stephen Curry）轟進2顆三分球獨拿10分，湯普森（Klay Thompson）也補上2記三分球，「浪花兄弟」聯手出擊帶動球隊將比分擴大到雙位數，最終以123比110力壓熱火。

柯瑞全場22投13中，包括7顆三分球在內，攻下33分9助攻7籃板，開季5場比賽，柯瑞已經有4場得分超過30分；湯普森雖然19投僅6中，還在尋找手感當中，但還是命中5記三分球，得到19分。

維金斯（Andrew Wiggins）補上18分10籃板2助攻，格林（Draymond Green）10分7籃板4助攻。波爾（Jordan Poole）進帳11分7助攻，威斯曼（James Wiseman）10分6籃板。

熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）13投8中，三分球7投4中拿下27分8助攻6籃板6抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）13投10中，也有26分8籃板4抄截3阻攻的表現，羅瑞（Kyle Lowry）12分8助攻5籃板3抄截，史特魯斯（Max Strus）14分。赫洛（Tyler Herro）手感欠佳，12投3中僅拿7分4籃板2助攻。