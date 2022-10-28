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NBA／唐西奇轟41分大三元 籃網雙星爆發無用吞3連敗

記者蔡佳霖／即時報導
唐西奇飆41分大三元，率獨行俠延長賽過關。（歐新社）
唐西奇飆41分大三元，率獨行俠延長賽過關。（歐新社）

儘管西蒙斯（Ben Simmons）第四節最後一次關鍵抄截，讓杜蘭特（Kevin Durant）在剩下8.8秒快攻灌籃得手，將比賽逼進延長，不過「背靠背」作戰的籃網仍是重演開季以來虎頭蛇尾的疲軟狀態，無力阻止獨行俠在延長賽連續轟進3記三分球下的一波11比2攻勢，最終以125比129苦吞3連敗。目前籃網開季1勝4敗在東區排名吊車尾。

唐西奇（Luka Doncic）此戰單挑籃網雙星，全場狂轟41分14助攻11籃板3抄截，完成本季第1次大三元，也是生涯第47次；此外，這是唐西奇生涯第22次30分以上外加大三元表現，一舉超越張伯倫（Wilt Chamberlain），排名史上第5。

獨行俠替補球員發揮出色，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）三分球8投4中，得到18分，克萊柏（Maxi Kleber）得到15分，伍德（Christian Wood）和格林（Josh Green）也都得分雙位數，這4人一共拿下54分，砍進12記三分球，遠遠壓過籃網板凳球員，成了另一項影響勝負的關鍵。

這場比賽雙方一路糾纏，始終難以有效拉開比分差距，獨行俠靠著唐西奇前三節獨拿33分，以及更好的三分球表現，取得90比84領先。厄文和杜蘭特第四節聯手攻下23分，一度幫助籃網超前比分，但兩人最後幾波關鍵跳投未能把握，反而又讓對手取得領先。

最後時刻，唐西奇持球遭到包夾被西蒙斯抄到球，杜蘭特快攻灌籃將比分扳平，隨後布拉克（Reggie Bullock）最後一擊三分未中，比賽進入延長。雖然沒能在正規賽時間內終結比賽，不過獨行俠延長賽一開始就連續轟進三分球，一下子拉開9分差。杜蘭特和厄文試圖力挽狂瀾，仍是無力回天。

厄文奮戰42分鐘，31投14中攻下39分7籃板4助攻4阻攻3抄截，杜蘭特也是打了41分鐘，21投12中得到37分5助攻3籃板2抄截，兩人都是賽季最高得分表現，仍無法幫助籃網奪勝。

西蒙斯7投3中獲得7分8籃板4助攻3抄截，奧尼爾（Royce O'Neale）10分7籃板，杜克（David Duke Jr.）10分5籃板。籃網全場命中12記三分球，比獨行俠少了8顆，投籃命中率也不如對手。

厄文

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