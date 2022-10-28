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NBA／詹姆斯8失誤 湖人開季4連敗…近7年最糟

記者劉肇育／綜合報導
湖人隊苦吞開季4連敗，當家詹姆斯在這場比賽也發生8次失誤。（路透）
湖人隊苦吞開季4連敗，當家詹姆斯在這場比賽也發生8次失誤。（路透）

湖人隊26日以99：110不敵金塊隊，苦吞開季4連敗，這也是詹姆斯（LeBron James）自新人賽季以來，所屬球隊第二次吞下開季4連敗，不過詹姆斯也強調在球隊補進多名新球員，又是採取一個全新系統的情況下，確實需要努力熟悉彼此。

開季打得跌跌撞撞的湖人，26日對上金塊再度陷入苦戰，上半場打完還與對手戰成平手，不過第三節卻被打出32：17的攻勢，而開季前4場比賽已經兩度拿下「大三元」的金塊約柯奇（Nikola Jokic），這場比賽再度拿下31分、13籃板、9助攻的準大三元，幫助金塊拿下勝利。

湖人苦吞開季4連敗也創下球隊近7年來最糟糕的戰績，也成為聯盟本季至今唯3支勝場尚未開胡的球隊之一，而這也是詹姆斯20年生涯以來，所屬球隊第二次吞下開季4連敗。

談到球隊的低潮表現，此役拿下19分、9助攻但也發生8次失誤的詹姆斯說：「因為失誤問題讓我今天失去侵略性，我打了很多的擋拆，想要多傳球讓人們參與，但我的侵略性明顯不足。這支球隊有很多新的面孔，且採取一套新的體系，我們仍需要努力熟悉彼此。」

湖人新任總教練漢姆（Darvin Ham）也指出，儘管吞下開季4連敗感覺確實很糟糕，但例行賽仍有78場要打，「輸掉比賽感覺很不好，但我們還有足夠的時間來修正，現在我們就正在做這件事情。」

湖人的低潮不僅來自於主力群的傷兵，包括戴維斯（Anthony Davis）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分別有下背部與左腿傷勢，此外，開季前4場比賽湖人三分球平均每場比賽出手37次，但僅命中8.3球，命中率僅有2成23，讓貝佛利（Patrick Beverley）都自嘲說：「我以為我們今天命中率是百分之20，沒想到有百分之26，我們表現超乎預期。」

湖人隊詹姆斯走回休息區，他低頭顯得沮喪。（美聯社）
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