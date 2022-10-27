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NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

體育新聞組／ 綜合報導
傳前總統歐巴馬有意收購太陽隊。（路透）
傳前總統歐巴馬有意收購太陽隊。（路透）

太陽老闆薩佛（Robert Sarver）日前因歧視言論被聯盟停權1年與罰款千萬美元，但隨後各方輿論仍持續撻伐，薩佛也迫於外界壓力，宣布將出售球隊。一度傳出甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等富豪有意爭取，如今新的買家人選浮上檯面，竟是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。

前總統歐巴馬。（美聯社）
前總統歐巴馬。（美聯社）

美國知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）邀請傳奇球星巴克利（Charles Barkley）上他的廣播節目時爆料，「歐巴馬在一個收購團隊之中，他是我喜歡的人選，他會讓其他有錢人願意和他站在一起。」

巴克利也馬上表示，「如果歐巴馬在那個團隊裡，我當然也想加入。」

若歐巴馬入主太陽，曾效力鳳凰城的名人堂球星巴克利也喊話要加入。（美聯社）
若歐巴馬入主太陽，曾效力鳳凰城的名人堂球星巴克利也喊話要加入。（美聯社）

歐巴馬過去曾表示對NBA的喜愛，並自曝是公牛球迷。在任期間每年都會在白宮接見NBA冠軍隊。如果歐巴馬成功入主太陽，也不會是第一位擁有美國職業球隊股份的前總統。前美國總統小布希（George W. Bush）曾在1989至1998年期間，擁有MLB遊騎兵隊的部分所有權。

歐巴馬 小布希 NBA

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