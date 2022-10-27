NBA／無力回天？所屬球隊開季4連敗 詹皇菜鳥年後首見

邁向生涯第20賽季的詹姆斯，卻遭遇開季4連敗的窘境。（美聯社）

在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因左大腿不適缺席情況下，詹姆斯（LeBron James）面對金塊雖奮力得到19分9助攻7籃板，但全場21投僅8中，並出現多達8次失誤。加上戴維斯（Anthony Davis）第四節也近乎處於隱身狀態，湖人 攻守表現皆不如對手，以兩位數差距吞下開季4連敗。

根據統計，這是湖人隊史第4次以0勝4敗開始新賽季，其中3次出現在最近9個賽季，湖人在2014-15年開季5連敗，2015-16年賽季則是開季4連敗。這兩季湖人分別僅拿到21勝、17勝。而早在1957-58年賽季，當時為前身明里亞波尼斯湖人，他們開季吞下7連敗，賽季則是拿到19勝。

值得注意的是，這是詹姆斯自新秀年之後首度面臨到開季4連敗的困境。當年騎士開季是5連敗。

在這4場敗仗中，湖人三分球一共148投僅33中，命中率低至22.3%，在聯盟史上單一球隊任4場三分球至少出手125次情況下，這是最糟糕的命中率表現。此外，數據顯示湖人團隊進攻效率只有97.1，是全聯盟唯一一支低於100的球隊。