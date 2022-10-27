NBA／與布克爆肢體衝突 湯普森生涯首度遭驅逐

湯普森（右）與布克多次爆發肢體與語言衝突，遭到驅逐出場。（路透）

勇士 射手湯普森（Klay Thompson）25日與太陽之戰因為與布克（Devin Booker）發生爭執，在第三節生涯首度遭到驅逐出場，而勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也出面緩頰，強調兩人都是球場上的鬥士且過去就有點爭鋒相對，但這在NBA 這個世界最高舞台來說是很常見的事。

生涯前759場例行賽與季後賽都還不曾被驅逐出場的湯普森，與太陽的激戰中與布克不斷發生肢體碰撞與言語交流，並在第三節時吞下個人本場比賽第二次技術犯規遭驅逐出場，而湯普森離場前還被拍下不斷對著太陽球員叫囂的畫面。

對於湯普森罕見的在場上動怒，勇士總教練柯爾說：「這些年來他和布克有發生過一些爭執，他們都是場上的鬥士、偉大的球員，記得四、五年前布克剛加入時，湯普森正值他的巔峰，有次在我們主場他們就曾爭鋒相對，今天就是類似的狀況。他們總是充滿競爭力且努力阻止對手，這就是NBA這個世界最高舞台很常見的事情。」

太陽總教練威廉 斯（Monty Williams）也說：「我認為兩支球隊都只是想要取得他們想要的結果，這跟個人無關，我們很尊重他們，他們是冠軍球隊，所以我們也想拿出最好的表現來應對，這些情緒都來自於競爭。」

根據ESPN統計數據，湯普森在布克的防守下出手4次都落空，其中包括三分球3投0中，對此布克也強調，狀態不佳可能是讓湯普森感到沮喪的原因。

此外，雖然沒有把握最後一擊逆轉戰局的機會，唐西奇（Luka Doncic）25日面對鵜鶘又繳出37分11籃板7助攻2抄截的全能數據，加上前兩戰分別進帳35分、32分，唐西奇成為獨行俠隊史首位開季連3戰破30分的球員。