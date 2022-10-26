我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

NBA／安戴托昆波狂飆43分 公鹿逆轉籃網開季3連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波（左）連兩戰破40分。（美聯社）
安戴托昆波（左）連兩戰破40分。（美聯社）

上半場領先兩位數分差的籃網，又再次面臨虎頭蛇尾的窘境。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在下半場狂砍34分，帶動公鹿逆轉戰局，整場比賽他飆出42分14籃板5助攻3阻攻，帶領球隊以110：99力壓籃網。公鹿開季取得3連勝，和拓荒者並列聯盟唯2尚未吞敗的球隊。

安戴托昆波此役25投16中包括14罰10中，這是他繼前一場對火箭轟進44分12籃板之後，連兩戰繳出至少40分10籃板的表現。特別是在第三節，安戴托昆波一人獨拿17分6籃板，幫助公鹿單節打出35：21的攻勢，一口氣翻轉上半場的低迷表現。

由盛而衰的籃網面對安戴托昆波的猛攻毫無招架之力，又讓他在第四節豪取17分，加上本身進攻完全停滯，將近6分鐘時間沒有分數進帳，比分一下子落後到10分之多，只能目送公鹿揚長而去。籃網開季欲振乏力，前4戰已經吞下3敗，3敗都是輸分超過雙位數。

波提斯（Bobby Portis）此役貢獻20分11籃板2抄截2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）手感欠佳18投僅5中，得到15分7籃板4助攻2抄截，其餘球員無人得分上雙。

籃網進攻仍集中在雙星身上。杜蘭特（Kevin Durant）得到33分6籃板3助攻2阻攻，厄文（Kyrie Irving）27分9籃板，兩人雖然下半場合拿36分，仍難以挽回球隊攻守直線下滑的態勢。至於西蒙斯（Ben Simmons）則是7投2中拿到4分9助攻5籃板。

厄文

上一則

MLB／世界大賽前2號先發排定 費城人握巨大優勢

延伸閱讀

NBA／湯普森生涯首度遭驅逐 柯爾：他與布克爭鋒相對

NBA／湯普森生涯首度遭驅逐 柯爾：他與布克爭鋒相對
NBA／灰熊雙衛飆76分 籃網雙星拿74分也沒用

NBA／灰熊雙衛飆76分 籃網雙星拿74分也沒用
NBA／安戴托昆波44分所向披靡 公鹿輕取火箭收連勝

NBA／安戴托昆波44分所向披靡 公鹿輕取火箭收連勝
NBA年度總經理調查 公鹿最被看好本季奪冠

NBA年度總經理調查 公鹿最被看好本季奪冠

熱門新聞

林書豪在廣州龍獅隊不如意，中媒爆料他將回到台灣加盟高雄鋼鐵人。（新華社）

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 中媒爆料：將加盟台灣聯盟

2022-10-21 01:12
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33
面對中國教練申訴裁判中國隊員發球一直被判違規，丹麥教練伸手推了中國教練。（取材自微博）

羽球／中國教練被「推」 丹麥隊發文道歉

2022-10-21 05:41
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33
詹姆斯感嘆全隊外線如今連海一般空檔也投不進。（路透）

NBA／湖人3連敗一勝難求 詹皇嘆：空檔像大海也投不進

2022-10-25 08:32
布克攻下太陽全隊最高28分。(路透)

NBA／太陽逆轉獨行俠 布克將致勝出手機會讓給李

2022-10-20 07:43

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？