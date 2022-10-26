NBA／安戴托昆波狂飆43分 公鹿逆轉籃網開季3連勝

安戴托昆波（左）連兩戰破40分。（美聯社）

上半場領先兩位數分差的籃網，又再次面臨虎頭蛇尾的窘境。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在下半場狂砍34分，帶動公鹿逆轉戰局，整場比賽他飆出42分14籃板5助攻3阻攻，帶領球隊以110：99力壓籃網。公鹿開季取得3連勝，和拓荒者並列聯盟唯2尚未吞敗的球隊。

安戴托昆波此役25投16中包括14罰10中，這是他繼前一場對火箭轟進44分12籃板之後，連兩戰繳出至少40分10籃板的表現。特別是在第三節，安戴托昆波一人獨拿17分6籃板，幫助公鹿單節打出35：21的攻勢，一口氣翻轉上半場的低迷表現。

由盛而衰的籃網面對安戴托昆波的猛攻毫無招架之力，又讓他在第四節豪取17分，加上本身進攻完全停滯，將近6分鐘時間沒有分數進帳，比分一下子落後到10分之多，只能目送公鹿揚長而去。籃網開季欲振乏力，前4戰已經吞下3敗，3敗都是輸分超過雙位數。

波提斯（Bobby Portis）此役貢獻20分11籃板2抄截2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）手感欠佳18投僅5中，得到15分7籃板4助攻2抄截，其餘球員無人得分上雙。

籃網進攻仍集中在雙星身上。杜蘭特（Kevin Durant）得到33分6籃板3助攻2阻攻，厄文 （Kyrie Irving）27分9籃板，兩人雖然下半場合拿36分，仍難以挽回球隊攻守直線下滑的態勢。至於西蒙斯（Ben Simmons）則是7投2中拿到4分9助攻5籃板。