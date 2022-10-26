NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

勇士 作客太陽主場，下半場表現完全崩盤，最終以29分之差慘敗。其中影響勝負關鍵在於第三節遭到太陽一波13：0攻勢，讓兩邊比分差距擴大到兩位數。

雙方在這一節的攻防也是頻頻出現火花，包括格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）、柯爾（Steve Kerr）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）、布克（Devin Booker）等都出現技術犯規。其中，湯普森還因連續吞下兩次技術犯規，遭到驅逐出場。

根據統計，這是湯普森加入NBA 以來首度被驅逐出場。

當時湯普森和布克在攻守之後出現一些言語交換，柯瑞 執行艾頓技術犯規的罰球之後比賽重新開始，湯普森與布克隨後出現身體接觸的情況，裁判先是給雙方技術犯規，但湯普森仍不干示弱，場上氣氛升溫，兩邊球員也上前。

裁判為避免衝突擴大，隨即給了湯普森第二次技術犯規，將他趕出場。湯普森在退場時也顯得餘怒未消，布克後來指出，湯普森當下一直對他說勇士有4冠，「他不斷重複著。」布克說。

另一方面，勇士太陽單在第三節就出現7次技術犯規，是聯盟自1996-97年賽季以來單節最多的一次。

談起這段衝突，布克表示：「我喜歡湯普森，從一開始就是如此。自選秀會開始，我就說我想成為像他那樣的球員。但這些不會變成阻止我們彼此競爭和噴垃圾話的理由。所以我很享受這樣。」