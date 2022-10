雖然沒有把握最後一擊逆轉戰局的機會,唐西奇(Luka Doncic)25日面對鵜鶘又繳出37分11籃板7助攻2抄截的全能數據,加上前兩戰分別進帳35分、32分,唐西奇成為獨行俠隊史首位開季連3戰破30分的球員。

此外,唐西奇前3戰打完一共拿下104分、27個籃板和23次助攻,成為史上第2位開季前3戰至少得到100分、25籃板、20助攻的球員,前一位是2016-17年賽季的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)。

自上季季後賽 至新賽季開打,當唐西奇拿到至少35分時,獨行俠戰績卻是僅有1勝6敗。

Luka Doncic is the first Mav ever to open a season with 3 straight 30+ point games.



He had 37 PTS, 11 REB, 7 AST, and 2 STL tonight.