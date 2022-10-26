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NBA／湯普森生涯首度遭驅逐 柯爾：他與布克爭鋒相對

記者劉肇育／即時報導
勇士隊射手湯普森遭到生涯首度驅逐出場。(Getty Images)
勇士隊射手湯普森遭到生涯首度驅逐出場。(Getty Images)

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）25日與太陽隊之戰因為與布克（Devin Booker）發生爭執，在第三節遭到生涯首度的驅逐出場，而勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也出面緩頰，強調兩人都是球場上的鬥士且過去就有點爭鋒相對，但這在NBA這個世界最高舞台來說是很常見的事。

生涯前759場例行賽與季後賽都還不曾被驅逐出場的湯普森，與太陽的激戰中與布克不斷發生肢體碰撞與言語交流，並在第三節時吞下個人本場比賽第二次技術犯規遭驅逐出場，而湯普森離場前還被拍下不斷對著太陽球員叫囂的畫面。

對於湯普森25日罕見的在場上動怒，勇士總教練柯爾說：「這些年來他和布克有發生過一些爭執，他們都是場上的鬥士、偉大的球員，記得4、5年前布克剛加入時，湯普森正值他的巔峰，有次在我們主場他們就曾爭鋒相對，25日就是類似的狀況。他們總是充滿競爭力且努力阻止對手，這就是NBA這個世界最高舞台很常見的事情。」

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也說：「我認為兩支球隊都只是想要取得他們想要的結果，這跟個人無關，我們很尊重他們，他們是冠軍球隊，所以我們也想拿出最好的表現來應對，這些情緒都來自於競爭。」

根據ESPN統計數據，湯普森25日在布克的防守下出手4次都落空，其中包括三分球3投0中，對此布克也強調，狀態不佳可能是讓湯普森感到沮喪的原因。

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