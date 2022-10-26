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NBA／布克飆34分力壓柯瑞 太陽痛宰勇士29分

記者蔡佳霖／即時報導
布克(右)表現力壓柯瑞。助太陽主場大勝。（美聯社）
布克(右)表現力壓柯瑞。助太陽主場大勝。（美聯社）

向來習慣在第三節以「一波流」擊潰對手的勇士，25日作客鳳凰城卻是遭到對手「如法炮製」。太陽在第三節中的3分鐘內殺出13：0攻勢，一口氣將雙方比分差距擴大到17分，從而奠定勝利基礎。太陽第四節持續拉開比分，最終以134：105痛宰勇士，取得2連勝。

太陽陣中5人至少得到15分，布克（Devin Booker）19投10中包括14罰11中，攻下34分7助攻2籃板3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）8投7中高效率獲得17分6籃板2助攻2阻攻，兩人第三節合拿20分，等同於勇士全隊得分，成了太陽能夠控制住比賽的關鍵。

艾頓（Deandre Ayton）得到16分14籃板4助攻，保羅（Chris Paul）16分9助攻7籃板；蘭德爾（Jock Landale）替補上場也貢獻了17分7籃板2阻攻。

勇士此役三分外線發揮不佳，35投僅10中，特別是第三節，勇士更是7投0中，在太陽單節也沒有三分球進帳下，勇士無法趁勢占到便宜，本身進攻的停擺，反被太陽一陣猛轟。

柯瑞（Stephen Curry）17投7中得到21分8助攻7籃板，波爾（Jordan Poole）同樣進帳17分5助攻；維金斯（Andrew Wiggins）得到16分6籃板3助攻，格林（Draymond Green）14分8籃板5助攻3抄截，穆迪（Moses Moody）13分.3阻攻，威斯曼（James Wiseman）12分3籃板2阻攻。

湯普森（Klay Thompson）上場不到20分鐘，8投僅1中得到2分2助攻，甚至還因吞下2次技術犯規被驅逐出場，生涯首見。湯普森開季以來一共出手45次命中16球，命中率僅35.6%，一共只投進8顆三分球，仍深陷低潮之中。

勇士 柯瑞

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