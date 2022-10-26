NBA／鵜鶘圍毆獨行俠 唐西奇錯失絕殺

唐西奇此役一度傷到腳踝，全場仍拿下37分。（美聯社）

儘管少了威廉 森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）兩大得分悍將，然而鵜鶘25日這場比賽9人上場，8人得分超過雙位數，團隊命中率更高達57.9%，在最後關頭擋住唐西奇（Luka Doncic）的外線，以113比111驚險勝獨行俠。

唐西奇此役一度傷到腳踝，全場30投16拿下37分11籃板7助攻，不過他三分球13投僅2中，包括最後一擊試圖逆轉未能命中，這也是他繼開幕戰對太陽之後，又一次無緣命中關鍵三分球。

墨菲（Trey Murphy III）8投全中拿到鵜鶘全隊最高22分，邁凱倫（C.J. McCollum）14分11助攻，不過20投僅6中；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分7籃板，葛拉罕（Devonte' Graham）17分。其他如馬歇爾（Naji Marshall）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、南斯（Larry Nance Jr.）也都得分上雙。

相較於鵜鶘的均衡進攻，獨行俠全隊得分只集中在3人，唐西奇之外，丁威迪得到24分5助攻，伍德板凳殺出，10投8中包括3記三分球，高效率獲得23分6籃板。