NBA／詹姆斯若登得分王 魔術強森：賈霸恐難接受

湖人球星詹姆斯可望在本季成為NBA歷史得分王。 （ Getty Images ）

NBA湖人 傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）表示，詹姆斯（LeBron James）本季可望超越名人堂中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王，但屆時賈霸恐難以接受。詹姆斯需要再拿1244分，才能超越賈霸的紀錄。賈霸目前是NBA歷史得分王，他從1984年4月就保有這個頭銜至今。

魔術強森在播客節目中被問到，賈霸在失去保有近40年的頭銜後會有怎樣的表現時，魔術強森說：「我覺得他應該有些不知如何自處。老實說，他也為湖人效力，也是在洛杉磯 打球的人，我覺得很難嚥下這口氣。」

賈霸的招牌「天勾」幾乎無人能敵，曾獲6枚冠軍戒指、6次年度MVP。雖然在討論NBA史上最偉大成就時，賈霸的表現有時會被不公平地忽略，但他的擁護者總能提醒大家他是歷史得分王。

魔術強森表示，賈霸可能永遠都沒想到，有人能超越他在例行賽累積拿下3萬8387分的紀錄。魔術強森說：「我認為他覺得自己永遠會是這項紀錄的保持人。」詹姆斯本月稍早被問到可能超越賈霸的紀錄以及他與賈霸的關係時，他揚了一下眉頭，給了一個簡短而冷淡的回答。詹姆斯說：「沒有想法，（我們）也沒有關係。」

賈霸和詹姆斯同樣致力於倡導社會公義，但他曾批評詹姆斯「接種新冠疫苗是個人選擇」的說法，他也說過詹姆斯在場上的慶祝動作有些「愚蠢且幼稚」。魔術強森表示，他希望賈霸和詹姆斯的關係能改善，也相信兩人未來可以和平共處。

魔術強森說：「我覺得會有那麼一天，如果我能在這件事上出點力的話，我會很樂意去做。但讓他（詹姆斯）先超越（賈霸）吧。讓他沉澱一段時間，然後再讓兩人湊在一起，因為這會讓他們發現彼此有多麼相像。」