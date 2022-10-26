NBA／灰熊雙衛飆76分 籃網雙星拿74分也沒用
籃網、灰熊隊24日演出「神仙打架」戲碼，籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）各轟下37分，但灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Ja Morant）各貢獻38分，包括三分球17投12中，聯手以134：124留下主場2連勝。
貝恩開季前兩戰外線手感冰冷，三分球合計23投僅6中，此役擺脫低潮，外線11投8中，包括第3節讀秒階段的遠距離三分球，助隊打出單節45：28的瘋狂攻勢。
外線進球數寫下生涯新高的貝恩提到，開季前幾戰雖一再失手，但身體漸入佳境，找到節奏只是時間問題。
貝恩和莫蘭特這場比賽各傳出7助攻，莫蘭特讚說，貝恩能投能傳，是灰熊新賽季邁向成功之路的重要人物，外線和助攻都展現高水準。
杜蘭特、厄文同樣演出飆分秀，幫助籃網第4節末仍將差距維持在個位數，但貝恩和莫蘭特的外線太致命，杜蘭特說：「他們用外線殺死我們。」灰熊全場外線34投16中，反觀籃網29投僅9中，成勝負分水嶺。
籃網不只外線命中率不佳，搖擺人西蒙斯第4節3分52秒還領到第6次犯規，認為裁判幾次吹判都有問題，包括最後對莫蘭特的犯規都是誤判，怒說：「我看過那球，那不是犯規，裁判吹哨是個錯誤，這很讓人失望。」他還忍不住飆出髒話，稱NBA非大學和高中籃球，比賽結果不該由裁判決定。
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