NBA／灰熊雙衛飆76分 籃網雙星拿74分也沒用

灰熊的莫蘭特（右）貢獻38分。（美聯社）

籃網、灰熊隊24日演出「神仙打架」戲碼，籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）各轟下37分，但灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Ja Morant）各貢獻38分，包括三分球17投12中，聯手以134：124留下主場2連勝。

貝恩開季前兩戰外線手感冰冷，三分球合計23投僅6中，此役擺脫低潮，外線11投8中，包括第3節讀秒階段的遠距離三分球，助隊打出單節45：28的瘋狂攻勢。

外線進球數寫下生涯新高的貝恩提到，開季前幾戰雖一再失手，但身體漸入佳境，找到節奏只是時間問題。

貝恩和莫蘭特這場比賽各傳出7助攻，莫蘭特讚說，貝恩能投能傳，是灰熊新賽季邁向成功之路的重要人物，外線和助攻都展現高水準。

杜蘭特、厄文同樣演出飆分秀，幫助籃網第4節末仍將差距維持在個位數，但貝恩和莫蘭特的外線太致命，杜蘭特說：「他們用外線殺死我們。」灰熊全場外線34投16中，反觀籃網29投僅9中，成勝負分水嶺。