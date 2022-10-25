我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法

今年萬聖節創紀錄 紐約市近百條開放街道 含華埠多街區

NBA／詹姆斯將成歷史得分王 魔術強生：賈霸恐難接受

中央社／洛杉磯24日綜合外電
魔術強森表示，詹姆斯本季可望超越名人堂中鋒賈霸，成為NBA歷史得分王，但屆時賈霸恐難以接受。（美聯社）
魔術強森表示，詹姆斯本季可望超越名人堂中鋒賈霸，成為NBA歷史得分王，但屆時賈霸恐難以接受。（美聯社）

美國職籃NBA湖人傳奇球星魔術強森表示，詹姆斯本季可望超越名人堂中鋒賈霸，成為NBA歷史得分王，但屆時賈霸恐難以接受。

詹姆斯（LeBron James）需要再拿1244分，才能超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。賈霸目前是NBA歷史得分王，他從1984年4月就保有這個頭銜至今。

魔術強森（Magic Johnson）在播客（podcast）節目中被問到，賈霸在失去保有近40年的頭銜後會有怎樣的表現時，魔術強森說，「我覺得不太妙」。

「老實說，他也為湖人效力，也是在洛杉磯打球的人，我覺得很難嚥下這口氣。」

賈霸的招牌「天勾」幾乎無人能敵，曾獲6枚冠軍戒指、6次年度最有價值球員（MVP）獎。雖然在討論NBA史上最偉大成就時，賈霸的表現有時會被不公平地忽略，但他的擁護者總能提醒大家他是歷史得分王。

魔術強森表示，賈霸可能永遠都沒想到，有人能超越他在例行賽累積拿下3萬8387分的紀錄。

魔術強森說：「我認為他覺得自己永遠會是這項紀錄的保持人。」

詹姆斯本月稍早被問到可能超越賈霸的紀錄以及他與賈霸的關係時，他揚了一下眉頭，給了一個簡短而冷淡的回答。

詹姆斯說：「沒有想法，（我們）也沒有關係。」

賈霸和詹姆斯同樣致力於倡導社會公義，但他曾批評詹姆斯「接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是個人選擇」的說法，他也說過詹姆斯在場上的慶祝動作有些「愚蠢且幼稚」。

魔術強森表示，他希望賈霸和詹姆斯的關係能改善，也相信兩人未來可以和平共處。

魔術強森說：「我覺得會有那麼一天，如果我能在這件事上出點力的話，我會很樂意去做。」

「但讓他（詹姆斯）先超越（賈霸）吧。讓他沉澱一段時間，然後再讓兩人湊在一起，因為這會讓他們發現彼此有多麼相像。」

NBA 湖人 洛杉磯

上一則

NBA／拓荒者新雙槍快意碎金 4連勝開局笑傲聯盟

延伸閱讀

NBA／里拉德砍41分 拓荒者賞湖人3連敗

NBA／里拉德砍41分 拓荒者賞湖人3連敗
NBA／魔術狀元生涯首秀25分 直追詹姆斯、希爾

NBA／魔術狀元生涯首秀25分 直追詹姆斯、希爾
NBA／柯瑞、詹姆斯開幕戰飆分 勇士開門紅

NBA／柯瑞、詹姆斯開幕戰飆分 勇士開門紅
NBA開幕戰／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投

NBA開幕戰／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投

熱門新聞

林書豪在廣州龍獅隊不如意，中媒爆料他將回到台灣加盟高雄鋼鐵人。（新華社）

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 中媒爆料：將加盟台灣聯盟

2022-10-21 01:12
面對中國教練申訴裁判中國隊員發球一直被判違規，丹麥教練伸手推了中國教練。（取材自微博）

羽球／中國教練被「推」 丹麥隊發文道歉

2022-10-21 05:41
衛冕軍勇士隊新球季開出紅盤，以123：109擊敗湖人隊。(路透)

NBA開幕戰／飆33分退湖人 柯瑞：可以期待新賽季

2022-10-19 08:25
波爾新合約激勵條款難度高。(路透)

NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺

2022-10-18 07:53
柯瑞領軍開幕戰輕取湖人。(歐新社)

NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人

2022-10-19 01:24
布克攻下太陽全隊最高28分。(路透)

NBA／太陽逆轉獨行俠 布克將致勝出手機會讓給李

2022-10-20 07:43

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」