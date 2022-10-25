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NBA／喀麥隆之光 席亞康、克洛科同場同隊先發寫紀錄

記者曾思儒／即時報導
暴龍席亞康（左）和克洛科（右）兩人同場先發上陣，是NBA史上第一次同場有兩位喀麥隆球員同隊先發上陣。（美聯社、路透）
暴龍席亞康（左）和克洛科（右）兩人同場先發上陣，是NBA史上第一次同場有兩位喀麥隆球員同隊先發上陣。（美聯社、路透）

暴龍隊雙星席亞康（Pascal Siakam）和克洛科（Christian Koloko）24日聯手締造歷史，兩人同場先發上陣，是NBA史上第一次同場有2位喀麥隆球員同隊先發上陣；兩人合攻25分、11籃板，助隊以98：90擊敗熱火隊，紀錄夜有勝場同慶。

這是NBA史上第31次同場有2位喀麥隆選手先發，不過前30次兩人都分屬不同球隊，多數都是當席亞康所屬的暴龍出戰安比德（Joel Embiid）坐鎮的76人隊，兩人同隊先發還是第一遭。

暴龍今年共有8位國際球員，22歲的克洛科身高216公分，今年是他的菜鳥球季，生涯第4場NBA比賽獲得先發機會；他和席亞當都來自喀麥隆最大城市杜阿拉，上周克洛科迎接首戰就是杜阿拉大事，24日先發上陣的比賽時間在家鄉雖是半夜，不影響親友的關心和興奮心情。

在暴龍第7個球季的席亞康樂見同胞加入暴龍大家庭，他上周受訪提到，仍清楚記得家鄉每個人都為自己興奮的時刻，「誰會想到我們兩個同時在這？太瘋狂了。」

史上首度的三位喀麥隆選手先發也有機會本季出現，暴龍和76人本周將兩度交手，都曾參加籃球無疆界非洲訓練營的席亞康、安比德和克洛科有機會一起再寫新頁。

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