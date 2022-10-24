NBA／里拉德砍41分 拓荒者賞湖人3連敗

拓荒者球星里拉德（左）轟下41分。 （美聯社）

里拉德（Damian Lillard）經過上季養傷沉潛，新賽季滿血回歸在前場轟下41分，助隊歷經延長退太陽。今天（24號）更是不需加班就一樣飆41分，且整體命中率高達6成更砍6記三分，拓荒者也以106比104賞給湖人 3連敗悲慘開局。

影音來源：YouTube

開季接連經過勇士 與快艇 強力考驗，積極尋求開胡勝的湖人此役下半場打出競爭力。第3節時候，詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）雙雙拿到10分，紫金軍團順勢反超，甚至決勝第4節也多半居領先，可惜還是難逃翻船。

里拉德獨攬12分帶領下，拓荒者發動猛烈反撲。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）倒數27.3秒時，湖人握1分領先，倉促急停中距離出手惹議。里拉德回頭噴進三分，詹姆斯雖切入灌籃扳平，但葛蘭特（Jerami Grant）也回以顏色再奪領先。

詹姆斯操刀湖人最後機會，儘管打錯位里拉德，卻未把握追平背框轉身跳投。數據上，拓荒者除里拉德外以葛蘭特攻16分次之，哈特（Josh Hart）則摘16籃板；湖人以詹姆斯31分居首，戴維斯添22分，全隊三分33投6中則是最大軟肋。