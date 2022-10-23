NBA／安比德飆40分白搭 馬刺爆冷賞76人3連敗

76人球星安比德力轟40分，仍回天乏術。（路透）

前場險些搞砸大幅領先，陰溝翻船把近在眼前勝利拱手讓出，馬刺 最終驚險守成擒溜馬。22日連續出賽更上演驚奇戲碼，靠強森（Keldon Johnson）與瓦賽爾（Devin Vassell）小將連線，以114：105賞給76人開季3連敗。

前2場連續輸給東區勁敵塞爾蒂克與公鹿，76人逮住馬刺開刀奪首勝企圖不言而喻。只是沒想到對手克服首節慢熱，二、三節火力釋放，合計轟下66分，讓76人防守左支右絀。儘管再來決勝節前段，克服10分落後反超，卻後繼無力。

76人關鍵時刻長達5分鐘時間只拿4分，馬刺沒放過大好時機趁勝追擊，伯爾特（Jakob Poeltl）與瓊斯（Tre Jones）內外搭檔，徹底打穿防線，率隊揚長而去。數據上，瓦賽爾攻22分居馬刺之首，強森添21分，伯爾特挹注13分、11籃板。

至於開季1勝難求的76人部份，前2戰皆攻破30分大關的哈登（James Harden）手感冰冷，18投4中只拿12分，但另送12助攻、摘9籃板。好消息是安比德（Joel Embiid）擺脫低潮，力轟40分、13籃板，馬克西（Tyrese Maxey）也有25分進帳。