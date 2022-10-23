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NBA／約柯奇77次大三元 差1次平張伯倫

記者劉肇育／綜合報導
約柯奇（右）繳26分、12籃板與10助攻大三元。（歐新社）
約柯奇（右）繳26分、12籃板與10助攻大三元。（歐新社）

儘管開幕戰不敵進入重建的爵士隊，但金塊隊21日出戰衛冕軍勇士隊的比賽中，在約柯奇（Nikola Jokic）拿下個人生涯第77次「大三元」，包括在比賽倒數階段送出關鍵助攻與完成罰球領軍下，以128：123告捷，收下新賽季首勝。

金塊在新賽季迎回當家後衛穆雷（Jamal Murray），但在教練團的保護下，21日與勇士之戰則是輪休未上陣，不過金塊仍是在連續兩年拿下年度MVP的約柯奇領軍下，在上半場就取得18分的大幅領先。

下半場勇士在「浪花兄弟」領銜下吹起反攻號角，比賽最後14.7秒波爾（Jordan Poole）上籃命中後，勇士一度追到1分差距，但約柯奇隨後從後場底線將球直接送往在前場的隊友布朗（Bruce Brown）手中，讓他輕鬆灌籃得分，倒數6.6秒他更是兩罰俱中，幫助金塊最終以5分差距帶走勝利。

約柯奇本場比賽拿下26分、12籃板、10助攻，生涯已累積77次「大三元」，僅差一次就能追上張伯倫（Wilt Chamberlain）的中鋒史上最多「大三元」紀錄。對於倒數階段靠著一記長傳幫助球隊守住勝利，約柯奇說：「我一點都沒有猶豫，儘管這有點冒險，但我看到身前有很多勇士球衣，所以我知道一定會有隊友正處在空檔。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也直言，約柯奇的籃球智商在這種關鍵時刻總是會讓他做出重要的決定，「我們已經合作了8年，沒有什麼會讓我感到訝異。在那麼多的重大比賽和重要時刻，他總是能正確地做出判斷甚至是改變比賽，他的智商已經爆表。」

勇士以柯瑞（Stephen Curry）攻下34分表現最佳，不過全隊也發生高達19次失誤並因此多失掉30分，談到約柯奇的優異表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「他就像是每個人的剋星，所以他拿下2次年度MVP是有原因的。」

約柯奇繳26分、12籃板與10助攻大三元。（美聯社）
約柯奇繳26分、12籃板與10助攻大三元。（美聯社）

勇士 柯瑞

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