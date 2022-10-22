NBA／雷納德睽違16月復出 快艇滅湖人

快艇一哥雷納德上場21分鐘就貢獻14分、7籃板、2助攻。（美聯社）

洛杉磯 雙雄湖人 隊與快艇 隊在20日進行新賽季首次的同城內戰，也是快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）睽違16個月後的首場例行賽，從板凳出發的他上場21分鐘就貢獻14分、7籃板、2助攻，包括他在內快艇全隊6人得分來到雙位數，最終就以103：97擊敗湖人。

前一次出賽已經是去年6月的雷納德，此役迎來回歸後的首場例行賽，不過在仍有出賽時間限制的情況下，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也安排他與新加盟的沃爾（John Wall）從板凳出發，兩人在20日也都有雙位數得分進帳。

在多點開花的攻勢下，快艇第二節一度取得16分領先優勢，儘管在中場休息前遭到扳平，但下半場快艇再度揚長而去，賞給湖人開季2連敗。

談到歸隊首戰就有高效率演出，雷納德說：「我的目標就是在上場時拿出最出色的表現，然後盡情享受，但最重要的就是保持健康並贏得比賽。」

至於上季與火箭隊達成不出賽協議後，睽違18個月再度登場的沃爾，則是快艇休賽季期間最重要的戰力補強，談到重回球場他說：「我不會說謊，這感覺真的很棒，我在一支新的球隊，儘管我和雷納德還有時間限制，在進攻端我們也還需要一些時間來進入狀況。」

相較於快艇的優異表現，湖人這場比賽先發陣容中儘管也有戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）和華克（Kemba Walker）得分在20分以上，但陣中3名主力後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）與納恩（Kendrick Nunn），合計出手25次僅命中1球，團隊三分球也只有45投9中。

談到球隊進攻端熄火問題，戴維斯則說：「我們會愈來愈好，要保持信心，不要因為錯過投籃就失去信心，繼續投，他們遲早會進。」