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NBA／湖人三衛合計25投僅1中 總教練：他們會反彈

記者劉肇育／即時報導
湖人隊衛斯特布魯克。（美聯社）
湖人隊衛斯特布魯克。（美聯社）

湖人快艇在20日上演新賽季首度的「洛城內戰」，在上半場一度落後到雙位數的湖人儘管在後三節急起直追，不過最終仍是以6分差距敗下陣來，而湖人3名後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendrick Nunn）合計出手25次僅命中1球，也被認為是反撲未果的一大關鍵。

湖人面對快艇開賽出現慢熱的狀況，在第二節中段一度落後達到16分，不過該節後段湖人就在戴維斯、華克（Lonnie Walker IV）領軍下打出一波20：4的攻勢扳平戰局，下半場快艇再度將領先優勢擴大到雙位數，儘管湖人末節又縮小差距，但最終仍是以6分差距苦吞開季2連敗。

湖人以華克攻下26分表現最佳，戴維斯與詹姆斯（LeBron James）也有25分、8籃板與20分、10籃板、6助攻演出，不過3名後衛衛斯特布魯克11投0中、納恩7投0中、貝佛利7投1中，進攻手感盡失。

談到這3名後衛合計25投僅1中的表現，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「我相信他們會反彈回來，並在下次打得更好，我們回去會好好研究一下影片，看看該如何幫助他們。」

湖人 快艇

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