NBA／西蒙斯太興奮 復出首秀只拿4分還6犯畢業

西蒙斯（前）睽違一年多回歸表現欠佳。 （路透）

睽違1年多重新踏上球場的西蒙斯（Ben Simmons），19日首度正式和杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）合體出賽，結局卻又是一場噩夢。

西蒙斯出賽23分鐘，3投2中僅得到4分5籃板5助攻，最後更是6犯提前畢業。籃網在一路潰敗的情況下，最終在主場以108：130慘敗鵜鶘。

「老實說，我認為我可能太過興奮了，」西蒙斯談到自己的表現，「能夠上場打球感覺很棒。這是第一場比賽，我們當然想要贏球，不過我們知道我們輸球的原因。這些是我們需要解決的問題。」

總教練奈許（Steve Nash）針對西蒙斯也表示：「對他來說，這是一場令人失望的比賽，只拿到4分就犯滿離場，我認為這歸咎於他遠離球場太久，感覺生疏，他已經一年多沒打球了。」

厄文則說：「西蒙斯顯然仍需要時間做好準備。他是非常重要的成員之一，犯滿離場絕非是好的選項。」厄文此役同樣表現低迷，19投僅6中，得到15分5助攻。

杜蘭特全場21投11中得到32分3籃板2助攻4阻攻，顯然也無力挽回籃網攻守崩盤的困境，賽後他表示：「我們都沒有拿出好的表現，眼前所能做的就是強勢反彈，投入到下一場比賽之中。」