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NBA／時隔533天再登例行賽 威廉森飆25分：還不錯

記者劉肇育／即時報導
威廉森拿下25分、9籃板、4抄截。（路透）
威廉森拿下25分、9籃板、4抄截。（路透）

時隔533天再度代表鵜鶘隊出戰例行賽，威廉森（Zion Williamson）在19日出戰籃網隊的比賽中雖然全場僅有1次爆扣演出，不過拿下25分、9籃板、4抄截的全能演出仍讓他獲得隊友和教練團的高度讚賞，但他賽後也強調自己只是打出還不錯的表現而已。

前一次在例行賽亮相已經是去年5月的威廉森，在上賽季因為腳傷報銷後，本季從熱身賽復出以來就重新吸引了各界目光，在19日的新賽季球隊開幕戰，他也在面對籃網豪華陣容的比賽中打出亮眼表現，切入、背框單打無往不利，還有一次雙手重扣的表現，幫助鵜鶘以130：108輕取籃網。

談到威廉森復出首場例行賽的表現，去年加入後就渴望與他連線的射手麥凱倫（C.J. McCollum）就說：「這可能是我們第一次一起上場超過20分鐘，包括練習賽在內，很高興看到我們在第一場比賽就找到投射手感與節奏。」

威廉森、麥凱倫與英格倫（Brandon Ingram）19日合計攻下74分，鵜鶘總教練格林（Willie Green）也直言，這三人的合體對於球隊來說相當重要，「他們三人都是相當的無私，並且有著相同的目標，那就是幫助球隊取勝。當你想要贏的時候就會把個人目標或是數據拋在腦後，無論要他們做什麼來幫助球隊贏球，他們都會願意。」

不過威廉森對於復出秀表現則是抱持著謙遜態度，甚至還直言身手仍有點生鏽：「我還有很大改進空間，尤其是還在學習如何跟這些隊友搭配。19日有幾次投籃我覺得不錯，但即使沒進也感受到隊友在我身邊，他們不斷告訴我積極進攻、做自己，這讓我的信心始終維持在高檔。」

威廉

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