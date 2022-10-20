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NBA／米契爾騎士初登場轟33分 教頭：他很自在

記者曾思儒／即時報導
轉戰騎士隊的米契爾（左）首戰出賽35分鐘，砍下31分外帶9助攻。（美聯社）
轉戰騎士隊的米契爾（左）首戰出賽35分鐘，砍下31分外帶9助攻。（美聯社）

轉戰騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell）仍展現凶猛火力，新賽季穿著新戰袍的首戰出賽35分鐘，砍下31分外帶9助攻，儘管球隊以105：108敗給暴龍隊，米契爾仍認為，球隊正往正確方向前進。

前5年都效力爵士隊的米契爾，轉戰騎士的首戰和隊友仍有些溝通狀況，不過他和新隊友艾倫（Jarrett Allen）不斷溝通，艾倫也說，這就是和新隊友磨合的必經之路。

「這是比賽的一部分，和隊友一起成長的一部分，這才是我們一起打的第一場球，正式一起出賽的比賽，我們還有很多事要解決，下了場後還有很多要溝通。」艾倫說。

米契爾也提到，球隊可以從輸球中學習，持續進步，「我認為我們做得很好，但就團隊來說，我們還可以更好。」

總體來說，騎士雖吞敗，球隊氣氛仍正向，畢竟球隊大將葛蘭德（Darius Garland）因左眼受傷，只打13分鐘就退場，米契爾又是首度出賽；教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）提到，米契爾首戰打得很自在，他說：「我想這就是那麼輕鬆，這不是他之前沒做過的事，他帶領球隊，他知道重要時刻還有自己的能耐。這不是新事情了，這也是我們對他的期待。」

比克斯塔夫形容米契爾是聯盟的菁英選手，能力在聯盟中數一數二，「他給防守者施加很多壓力，有傳球能力，所以他很難對付，防守者不得不一次次做出困難決定。」

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