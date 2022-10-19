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NBA／威廉森強勢復出 籃網3劍客首度合體慘敗鵜鶘

記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森強勢復出。（美聯社）
威廉森強勢復出。（美聯社）

籃網三劍客杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）首次合體出擊，然而開季首戰卻是踢到一塊大鐵板。

籃網首節就被鵜鶘打出32比14的猛烈攻勢，一下子陷入大幅落後局面，儘管杜蘭特第二節獨拿15分試圖力挽狂瀾，但第三節籃網再度失守，單節被轟進40分，也把比賽一下子打成垃圾時間。最終鵜鶘便以130：108痛宰籃網，取得開季首勝。

威廉森（Zion Williamson）強勢復出，全場22投11中攻下25分9籃板3助攻4抄截，英格倫（Brandon Ingram）拿下全隊最高28分，外加7籃板5助攻，邁凱倫（C.J. McCollum）21分6助攻4籃板3抄截，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）則有15分13藍板雙十表現。替補的墨菲（Trey Murphy III）也有16分9籃板。

籃網整場比賽一路落後，最多輸到26分，籃板更是以46比68大幅落後，毫無招架之力。

杜蘭特得到32分3籃板2助攻4阻攻，厄文19投僅6中獲得15分5助攻；西蒙斯上場23分鐘，3投2中僅有4分5籃板5助攻表現。

厄文 威廉

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