NBA／勇士冠軍戒指獨特設計 致敬柯瑞43分經典戰役

勇士 新賽季開幕戰展現衛冕軍實力,一度在比賽中領先湖人多達27分,最終以123比109輕取對手,順利踏出衛冕之路的第一步。

這場比賽之前聯盟照往例舉行了冠軍戒指頒發儀式,為慶祝勇士8年內第4冠,這枚冠軍戒指依然是由「Jason of Beverly Hills」所設計,以主場大通中心的外觀為設計基礎,並使用了16克拉的黃鑽和白鑽鑲嵌在黃金之中,象徵季後賽 16場勝利。

To the victors go the spoils.@JasonofBH 💍 pic.twitter.com/EhcoELtqYR