NBA／勇士冠軍戒指獨特設計 致敬柯瑞43分經典戰役

勇士球員把玩冠軍戒指。（美聯社）

勇士 新賽季開幕戰展現衛冕軍實力，一度在比賽中領先湖人多達27分，最終以123比109輕取對手，順利踏出衛冕之路的第一步。

這場比賽之前聯盟照往例舉行了冠軍戒指頒發儀式，為慶祝勇士8年內第4冠，這枚冠軍戒指依然是由「Jason of Beverly Hills」所設計，以主場大通中心的外觀為設計基礎，並使用了16克拉的黃鑽和白鑽鑲嵌在黃金之中，象徵季後賽 16場勝利。

To the victors go the spoils.@JasonofBH 💍 pic.twitter.com/EhcoELtqYR — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

戒指底座上的7克拉黃色墊形切割鑽石代表了隊史的7次總冠軍，戒子內環有著前主場甲骨文球場屋頂設計；內表圈的0.91克拉白色鑽石，則顯示勇士季後賽主場11勝1敗、高達91%的勝率。

這枚冠軍戒指最顯眼的莫過於灣區代表的金門大橋，柯瑞 在總冠軍賽第4戰力挽狂瀾獨拿43分帶領勇士克服逆境，最後以一波3連勝封王，為了向這場關鍵戰役致敬，遂以43顆長條型白色鑽石構成了大橋圖案。

Four of ‘em 💍💍💍💍 pic.twitter.com/oBNb8N8ZpH — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

此外，戒指正面更採取了可以旋開的設計，轉開後會出現總冠軍盃圖案，並對應出不同球員的奪冠次數；戒指側邊附上球員姓名，7座總冠軍盃象徵勇士隊史7冠，以及今年季後賽的各個系列賽比分，背景則是對手塞爾蒂克的拼花地板樣式。戒指的另一側寫著勇士2022年世界冠軍，配上了「JUST US」的字樣，還添加了NBA75週年的標誌。

據了解，在首次設計會議上，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）否決了幾十種方案，因為他想要類似2015年冠軍戒指的圓形設計。整個設計過程耗時數個月，拉卡柏在最終樣式底定之前，大約看了近20個版本，最終用了5週做出65枚戒指，而每一枚戒指都需要7位不同的專家耗費40到50小時完成。