我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約曼哈頓華埠市警5分局長 陳韜接任

一站式小商業服務平台 紐約市長亞當斯簽法

NBA／勇士冠軍戒指獨特設計 致敬柯瑞43分經典戰役

記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士球員把玩冠軍戒指。（美聯社）
勇士球員把玩冠軍戒指。（美聯社）

勇士新賽季開幕戰展現衛冕軍實力，一度在比賽中領先湖人多達27分，最終以123比109輕取對手，順利踏出衛冕之路的第一步。

這場比賽之前聯盟照往例舉行了冠軍戒指頒發儀式，為慶祝勇士8年內第4冠，這枚冠軍戒指依然是由「Jason of Beverly Hills」所設計，以主場大通中心的外觀為設計基礎，並使用了16克拉的黃鑽和白鑽鑲嵌在黃金之中，象徵季後賽16場勝利。

戒指底座上的7克拉黃色墊形切割鑽石代表了隊史的7次總冠軍，戒子內環有著前主場甲骨文球場屋頂設計；內表圈的0.91克拉白色鑽石，則顯示勇士季後賽主場11勝1敗、高達91%的勝率。

這枚冠軍戒指最顯眼的莫過於灣區代表的金門大橋，柯瑞在總冠軍賽第4戰力挽狂瀾獨拿43分帶領勇士克服逆境，最後以一波3連勝封王，為了向這場關鍵戰役致敬，遂以43顆長條型白色鑽石構成了大橋圖案。

此外，戒指正面更採取了可以旋開的設計，轉開後會出現總冠軍盃圖案，並對應出不同球員的奪冠次數；戒指側邊附上球員姓名，7座總冠軍盃象徵勇士隊史7冠，以及今年季後賽的各個系列賽比分，背景則是對手塞爾蒂克的拼花地板樣式。戒指的另一側寫著勇士2022年世界冠軍，配上了「JUST US」的字樣，還添加了NBA75週年的標誌。

據了解，在首次設計會議上，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）否決了幾十種方案，因為他想要類似2015年冠軍戒指的圓形設計。整個設計過程耗時數個月，拉卡柏在最終樣式底定之前，大約看了近20個版本，最終用了5週做出65枚戒指，而每一枚戒指都需要7位不同的專家耗費40到50小時完成。

勇士 季後賽 柯瑞

上一則

MLB／大谷翔平返日後總評本季 坦言有「負面」感覺

下一則

NBA開幕戰／湖人外線機會多 詹姆斯：是對手放投

延伸閱讀

勇士興奮領冠軍戒 柯瑞：漫長旅程

勇士興奮領冠軍戒 柯瑞：漫長旅程
NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人

NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人
NBA／波爾奪「罰球王」寶座 手下敗將柯瑞親頒獎

NBA／波爾奪「罰球王」寶座 手下敗將柯瑞親頒獎
NBA熱身賽／柯瑞重拾手感半場攻17分 勇士克巫師

NBA熱身賽／柯瑞重拾手感半場攻17分 勇士克巫師

熱門新聞

味全龍啦啦隊長琪琪。圖／摘自ig

啦啦隊女神琪琪高速公路出車禍 車頭全毀傷勢曝光

2022-10-16 11:12
林書豪回憶「林來瘋」時期趣事。（美聯社資料照片）

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」林書豪憶收女球迷內衣

2022-10-13 08:55
勇士續留核心陣容，團隊薪資將突破天際。（歐新社）

NBA／勇士續約2大核心 薪資總支出恐破5億美元

2022-10-16 08:07
鵜鶘前鋒威廉森。（美聯社）

NBA／養傷整季心力交瘁 威廉森曾哭倒女助教懷裡

2022-10-15 07:46
馬拉度納(左)在1986年世足賽「上帝之手」用手打入網的那顆球，現已準備進行拍賣，可望以至少280萬美元成交。(美聯社)

馬拉度納「上帝之手」足球拍賣 可望逾280萬元成交

2022-10-13 11:59
波爾新合約激勵條款難度高。(路透)

NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺

2022-10-18 07:53

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知