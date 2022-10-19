NBA開幕戰／勇士第3節恐怖攻勢 柯瑞33分領軍輕取湖人

柯瑞領軍開幕戰輕取湖人。(歐新社)

邁向衛冕之路的勇士 在開幕戰領取冠軍戒指後，隨即展現強大的團隊戰力，第三節殺出一波25：4的猛烈攻勢，一口氣擊潰湖人 防線，最終在主場以123：109輕鬆開胡。

勇士此役投籃命中率45.5%，三分球45投16中，團隊送出多達31次助攻，並有11次抄截，流暢的傳導和反擊威力還是讓對手難以招架。

柯瑞 （Stephen Curry）22投10中、三分球13投4中，攻下33分6籃板7助攻4抄截。他在第二節克服首節7投1中的低迷手感，單節拿下12分，搭配波爾（Jordan Poole）的10分，勇士半場取得7分領先。

第三節初湖人一度追到6分差，但勇士隨即打出25：4的高潮，湖人進攻完全當機，一下子落後到27分之多，陷入無盡深淵。柯瑞和湯普森（Klay Thompson）在這一節聯手得到17分。

雖然詹姆斯（LeBron James）後續啟動追分模式，加上納恩（Kendrick Nunn）、貝佛利（Patrick Beverley）的三分球，和戴維斯（Anthony Davis）的進球，在第四節追近到12分差。不過柯瑞接連突破得手和命中三分球，個人連拿9分，維金斯（Andrew Wiggins）也是單節轟進3記三分球助威，進一步澆熄湖人的反擊氣勢。

湯普森拿下18分，維金斯進帳20分6籃板4助攻；波爾下半場反而沒太多發揮，最後得到12分7籃板4助攻2抄截，且15投僅4中。

瞄準歷史得分王的詹姆斯拿下31分14籃板8助攻，表現依然全面；戴維斯得到27分6籃板4抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）先發上陣12投7中得到19分11籃板3助攻，納恩13分。