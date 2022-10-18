NBA開幕戰／綠衫軍雙槍合砍70分 哈登爆發難阻吞敗

泰托姆聯手布朗合拿70分。（美聯社）

儘管季前因尤多卡（Ime Udoka）的嚴重紀律問題臨時改讓助理教練馬祖拉（Joe Mazzulla）接掌兵符，同時還折損休賽季引進的得分悍將蓋里納利（Danilo Gallinari），但這些波折顯然無法阻擋綠衫軍想更上層樓的決心。

開幕戰披上紀念傳奇球星羅素（Bill Russell）的城市版球衣，塞爾蒂克面對強敵76人展現堅強戰力，泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）雙槍聯手砍進70分，板凳雙煞威廉 斯和波格登也合力拿下31分，層層堆疊的火力讓對方難以招架。

塞爾蒂克下半場突破雙方平手態勢，在第三節逐漸掌控比賽局面，比分差距擴大到兩位數，最終以126比117輕取76人，贏得新賽季首勝。

泰托姆全場20投13中拿下35分12籃板4助攻，布朗24投14中得到35分3籃板2助攻2抄截；老將霍福特（Al Horford）進帳14分7籃板，波格登（Malcolm Brogdon）11投7中得到16分4助攻2抄截，G.威廉斯（Grant Williams）5投全中收下15分。塞爾蒂克團隊命中率高達56.1%，儼然視76人防守如無物。

在塞爾蒂克下半場拉開比分之際，現場也捕捉到布朗對隊友的談話。「讓我們為羅素贏得這場比賽吧！」

休賽季大幅減薪也積極調整身體的哈登（James Harden），首戰也展現絕佳狀態，他在第一節就拿到16分，半場則有22分進帳，這是他生涯第277次半場至少得到20分，自1996-97年以來，追平艾佛森（Allen Iverson）的紀錄，期間僅次於布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）。

哈登這場比賽14投9中包括12罰全中，拿下35分8籃板8助攻，安比德（Joel Embiid）26分15籃板5助攻，但出現多達6次失誤。馬克西（Tyrese Maxey）21分，哈里斯（Tobias Harris）18分。

76人替補球員一共只得到17分，僅有綠衫軍的一半。