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NBA／湖人施羅德開刀 戴維斯解除封印

體育新聞組／綜合報導
施羅德將缺席季初賽事。（路透）
施羅德將缺席季初賽事。（路透）

湖人官方宣布，重返陣容的施羅德（Dennis Schroder）將接受右手大拇指手術，預計缺席三至四周，並且會在三周內重新接受傷勢評估。

施羅德是在季前賽對灰狼比賽中不慎受傷，後續接受了核磁共振檢查。施羅德挾著歐錦賽的表現獲得前東家湖人的青睞，簽下一年底薪合約，不過因為簽證問題，施羅德錯過球隊大部份的訓練營，季前賽也僅出賽一場。

儘管施羅德無法上陣，但湖人陣中後衛滿營，包括貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendrick Nunn）、里夫斯（Austin Reaves）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）等，戰力基本上不會有太大影響。雖然衛斯特布魯克也有腿筋拉傷問題，不過消息指出他仍有望出席開幕戰。

另一方面，過去屢受傷勢困擾的戴維斯（Anthony Davis）在季前賽也因背部不適缺席了一半的熱身賽，但戴維斯透露他在開季之後不會受到上場限制。

儘管過去兩年飽受傷勢所苦，戴維斯一共只打了76場比賽，不過對湖人來說，戴維斯自開幕戰起將可以在不受限制下登場作戰，勢必有助於大幅升級球隊攻守兩端的破壞力。

「最近兩個賽季都不是我們想像的那樣，這不是湖人的籃球，我們清楚這一點，我們的標準是爭奪總冠軍。我們有動力重回屬於我們的位置，每個人都如此渴望著。」戴維斯說。

湖人 手術 簽證

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