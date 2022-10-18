NBA開季戰 湖人挑戰勇士 戴維斯誓言破壞冠軍戒指之夜

湖人隊戴維斯（左）誓言要破壞勇士頒發冠軍戒指的榮耀之夜。（路透）

NBA 將於18日揭開新球季序幕，朝歷史得分王邁進的「詹皇」詹姆斯將率湖人 到客場挑戰尋求衛冕的勇士 ；總教練因桃色風波遭禁賽的塞爾蒂克將對上76人，試圖再次拚搶總冠軍。

中央社報導，NBA的新球季將於18日展開，開幕日共有兩場比賽。第1戰是上季殺進總冠軍賽才敗下陣的波士頓塞爾蒂克，要在主場迎戰費城76人；第2場比賽是上季的總冠軍金洲勇士，要在家迎戰上季表現令人失望的洛杉磯湖人。

勇士尋求連霸，內部問題卻在季前炸鍋。向來以團結出名的勇士，老將葛林（Draymond Green）在練球時對浦爾（Jordan Poole）揮拳，事件在葛林致歉後落幕。

勇士隊球星柯瑞與隊友力保冠軍戒指之夜。（美聯社）

之後勇士以4年1.4億美元的合約，延長與浦爾的合作關係；葛林雖遭球隊罰款，但未被禁賽。

前紐約尼克、休士頓火箭總教練范甘迪（Jeff Van Gundy）表示，他認為這場風波已經告一段落。

目前在體育電視頻道ESPN擔任球評的范甘迪說：「我認為浦爾和葛林的衝突事件，與勇士今年拿下總冠軍的機會無關，他們能否奪冠，將取決於隆尼（Kevon Looney）、庫明加（Jonathan Kuminga）、魏斯曼（James Wiseman）的成長。 」

隨著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），以及葛林進入他們名人堂等級的職業生涯後半段之際，勇士希望隆尼、庫明加、魏斯曼與浦爾、魏金斯（Andrew Wiggins）能持續進步。

本報系聯合新聞網報導，休賽季陣容大幅變動的湖人，則將以全新姿態迎接開季到來，特別是前兩戰將分別對上勇士和快艇兩支被視為西區冠軍大熱門的球隊，不過戴維斯（Anthony Davis）仍保持高度信心，誓言要破壞勇士頒發冠軍戒指的榮耀之夜。

湖人隊球星詹姆斯18日將率湖人到客場挑戰尋求衛冕的勇士。（路透）

「我們前兩場比賽就要面對兩支總冠軍強力競爭者。能破壞勇士的戒指之夜會很棒，所以我們的心態持續提升，要用幾場勝利來開始這個賽季。」戴維斯說。

儘管過去兩年飽受傷勢所苦，戴維斯一共只打了76場比賽，不過對湖人來說，戴維斯自開幕戰起將可以在不受限制下登場作戰，勢必有助於大幅升級球隊攻守兩端的破壞力。

「最近兩個賽季都不是我們想像的那樣，這不是湖人的籃球，我們清楚這一點，我們的標準是爭奪總冠軍。我們有動力重回屬於我們的位置，每個人都如此渴望著。」戴維斯說。