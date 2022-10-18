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NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺

記者蔡佳霖／即時報導
波爾新合約激勵條款難度高。(路透)
波爾新合約激勵條款難度高。(路透)

波爾（Jordan Poole）在新秀提前續約截止日前和勇士順利達成協議，雙方將簽下4年1.4億元的合約，其中為1.23億元的實質保障合約加上1700萬元的激勵條款。

「The Athletic」勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）後續公布了波爾合約中的激勵條款細節，並表示波爾想要完全拿到1700萬元的機會微乎其微。

其中門檻相對容易獲得的獎金共有五個項目，和個人出賽、球隊戰績表現相關，若全部達標，每年可拿到125萬元。項目分別如下：

1、至少出戰65場例行賽，勇士打進季後賽首輪，將獲得25萬元。

2、至少出戰65場例行賽，且勇士打進季後賽第二輪，將獲得25萬元。

3、至少出戰65場例行賽，且勇士打進分區冠軍賽，將獲得25萬元。

4、至少出戰65場例行賽，且勇士打進總冠軍賽，將獲得25萬元。

5、至少出戰65場例行賽，且勇士至少獲得52勝，將獲得25萬元。

另一個部份就是和個人獎項榮譽有關，每一季加總起來最高可達300萬元。

1、如果獲得年度MVP，將獲得100萬元獎金。

2、如果獲得年度最佳防守球員，將獲得100萬元獎金。

3、如果入選年度最佳陣容前3隊，將獲得50萬元獎金。

4、如果入選年度最佳防守陣容，將獲得50萬元獎金。

史萊特認為，波爾如果持續躍升，在他進入生涯黃金時期，有機會挑戰年度最佳陣容，但年度MVP和防守相關大獎對他來說相對困難許多。若本身能夠保持健康狀態，勇士亦維持競爭力，波爾這份合約的總價是可以上看1.25到1.28億元。

勇士 季後賽 總冠軍賽

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