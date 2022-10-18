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NBA／遭格林揮拳後首度回應 波爾：我們只想著奪冠

體育新聞組／綜合報導
勇士後衛波爾（左）與前鋒格林（右），因毆打事件鬧得沸沸揚揚。 (美聯社)
勇士後衛波爾（左）與前鋒格林（右），因毆打事件鬧得沸沸揚揚。 (美聯社)

格林（Draymond Green）日前在隊內練習時候情緒失控，出拳毆打波爾（Jordan Poole），事發至今已經快要2周時間，當事受害人一直沒有公開受訪。如今在與勇士完成4年1億4000萬美元續約後，波爾終於在媒體面前正式回應爭議風暴

「格林道歉了，他歸隊後態度也很敬業，這也是我們打算處理事情方式。我們在這裡就是為了把球打好，每個人都知道要奪冠得做的事，你也會看到我們在場上所為。我針對這事就只想這麼說，我們在這裡是要奪冠的，繼續掛上錦旗」波爾說。

事件引起後引發熱議，主動揮拳的格林招來各方批評。不過，名人堂球星歐尼爾近日在「The Big Podcast with Shaq」節目上「逆風」聲援格林，開嗆球迷：「你們對於競技體育根本不懂，就通通閉嘴安靜看球就好。」他表示，這一類事件在NBA很常發生。

球員生涯到執教至今已32年的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也坦言，這種事見怪不怪了，格林的揮拳事件是他帶隊以來最大危機。而過往在球員時期，柯爾也曾與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）發生過衝突，但事件後兩人感情卻變得更加要好，可說是不打不相識。

勇士 喬丹 風暴

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