NBA／衛少替補出發 大腿拉傷退場
湖人14日熱身賽終戰以86：133遭國王痛宰，但更被關注的是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首度替補出發，不過他大腿拉傷只打幾分鐘就退場。
好消息是衛斯特布魯克受傷狀況並不嚴重，不只自行走下場，主帥漢姆（Darvin Ham）賽後同樣確認，他認為衛斯特布魯克狀態無大礙，但還是會再詳細檢查。
另外，鵜鶘隊威廉森（Zion Williamson）近期受訪也談到上季因傷全數報銷，常常遭受外界冷言冷語，又無法缺乏心愛的籃球作慰藉，心理壓力非常龐大，甚至還一度哭倒在女助教懷裡。
「我感覺很無助，什麼都不能做，然後那些專家宣稱，我不在乎隊友，我難相處，想去別的球隊。同時我也很擔心自己的腳，萬一無法復元，可能再也不能打球」，威廉森憶到，他也強調外界批評就連家裡8歲大弟弟都被波及，讓自己很受傷。
「運動畫刊」報導就提到，排山倒海的壓力終於壓垮威廉森，一次遇到鵜鶘女助教威勒絲朋（Teresa Weatherspoon），對方簡單問候一句近來可好，威廉森不但坦言很糟還直接哭倒在她懷裡。
威勒絲朋說：「在那十分脆弱時刻，重要的是我得讓他知道，他是很棒年輕人。他迷失了，我告訴他，我一點也不在乎籃球，我在乎的是他。我不想讓威廉森感到孤單，黑暗日子難免會出現，這遠比籃球重要，你不想看到一個年輕人這樣。」
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