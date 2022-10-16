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NBA／言歸於好 格林賽前擁抱波爾

體育新聞組／綜合報導
波爾（右）與格林（左）賽前就大方擁抱致意。（美聯社）
波爾（右）與格林（左）賽前就大方擁抱致意。（美聯社）

勇士14日在熱身賽最終戰，以112：119不敵金塊，不過賽果之外，大家更關注的是格林（Draymond Green）出拳風暴後回歸狀況，以及湯普森（Klay Thompson）熱身賽首秀又是如何。

波爾（Jordan Poole）在格林賽前進場時就大方擁抱致意，看似化干戈為玉帛，兩人場上搭配也不見異常處。而湯普森復出首秀，表現同樣搶眼，只打上半場出賽16分鐘就攻17分，包含5記三分。其他數據上，庫明加（Jonathan Kuminga）挹注19分，威斯曼（James Wiseman）也有15分貢獻。

「The Athletic」勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）日前上談話節目，談到勇士未來薪資架構下如何取捨球員去留問題，格林也是討論對象之一。

他提到，「勇士得甩掉1張大約，或許幾年前我會說是維金斯（Andrew Wiggins），但他表現已讓自己成為未來一部分。加上這周發生的事，你開始看格林的未來跟他外部選項的話，湖人自然是之一」。

他續道：「格林是Klutch Sports客戶，有保羅（Rich Paul）當經紀人。湖人又將擺脫衛斯特布魯克（Russell Westbrook）合約，有足夠空間給他合理價碼，他們必須被視為是威脅。」只是史萊特同樣補充，若談場上搭配就並非這麼理想。

「格林搭檔詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），那肯定有進攻空間問題。在我看來，厄文（Kyrie Irving）這樣得分型後衛更適合」，史萊特說。格林雖然合約是2024年才到期，但他2023年暑假可以提前跳出。

勇士 湖人 厄文

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