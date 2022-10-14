NBA／無視隊友不開會搞氣氛？ 衛少斥網友刻意剪接影片

衛少不滿網友刻意剪接影片詆毀他。（Getty Images）

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）挺過整夏交易傳言，不到1週時間就將再以湖人 成員身分迎來全新賽季到來。只是衛斯特布魯克與隊友間關係仍高度受矚，13日對灰狼一役，他看似無視隊友場上聚攏開小會議舉動就引討論。

當時貝佛利（Patrick Beverley）在對手得分後，主動召集場上成員，詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與華克（Lonnie Walker IV）都很快上前參與，但衛斯特布魯克卻有些姍姍來遲，讓外界有了解讀空間，他事後也給出解釋。

It's the preseason and I don't read much into anything. But if I were to read too much into something.......... pic.twitter.com/Hgcb91PNu5 — Jacob Rude (@JacobRude) October 13, 2022

「我當時是在跟教練說話，他們刻意把影片裁切一半，我正在一旁跟教練討論防守失位，我不在乎外界怎麼想」，衛斯特布魯克說。事實上不只這錯過場上小會議影片發酵，網路也瘋傳賽前他獨自一人留在板凳區，沒跟隊友圍一圈的畫面。

衛斯特布魯克同樣打臉這是刻意誤導，因為他是參與隊友依序唱名進場後才回板凳區且這也是他行之多年作法，「我賽前這套儀式已經維持很多年，他們就是剪接影片而已」。他的妻子也轉發網友提供的證據，強調網友曲解實在讓人直搖頭。