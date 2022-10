NBA／無視隊友不開會搞氣氛？ 衛少斥網友刻意剪接影片

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)挺過整夏交易傳言,不到1週時間就將再以湖人 成員身分迎來全新賽季到來。只是衛斯特布魯克與隊友間關係仍高度受矚,13日對灰狼一役,他看似無視隊友場上聚攏開小會議舉動就引討論。

當時貝佛利(Patrick Beverley)在對手得分後,主動召集場上成員,詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)與華克(Lonnie Walker IV)都很快上前參與,但衛斯特布魯克卻有些姍姍來遲,讓外界有了解讀空間,他事後也給出解釋。

It's the preseason and I don't read much into anything. But if I were to read too much into something.......... pic.twitter.com/Hgcb91PNu5