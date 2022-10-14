NBA／三星合體…湖人仍踢鐵板 籃網擒鹿奪首勝

詹姆斯拿下25分，湖人仍不敵灰狼。（美聯社）

繼熱身賽首戰對國王30分慘敗後之後，湖人 終於再度湊齊三巨頭，儘管詹姆斯（LeBron James）繳出25分、11籃板佳績，戴維斯（Anthony Davis）也挹注19分、13籃板，可惜12日仍以113：118不敵灰狼。

12日8場熱身賽中，另一組三巨頭也得到登場機會，西蒙斯（Ben Simmons）有7分、10助攻與8籃板準大三元演出，搭配杜蘭特（Kevin Durant）添19分，厄文 （Kyrie Irving）砍23分，籃網終場以107：97擊敗公鹿，拿下熱身賽首勝。

公鹿已苦吞5連敗，不過全場攻下24分、14籃板的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就表示，並不擔心球隊的狀況，也希望隊友能夠盡快建立好的攻守習性。

今年休賽季期間，公鹿補強腳步靜悄悄，不過在奪冠核心球員幾乎都還在陣中的情況下，新賽季仍被看好有一番作為，但在球隊仍有不少傷兵，包括米道頓在7月進行手腕手術 後，已確定無法趕上開季。

另一方面，對於近日參加活動時投籃未碰框的影片在網路上瘋傳，甚至遭到網友譏笑，西蒙斯也出面回應，並認為自己的投籃已被輿論刻意針對，甚至妖魔化，「這件事從未停止，有時候我已感到厭倦，但後來我想想，就是因為我是西蒙斯，所以這些事情就不斷發生。人們看了影片卻只針對我，但我並不是每一球都是籃外空心，這完全不是事實」。