NBA／波爾願和好 格林不缺席開幕戰

勇士隊格林將歸隊。（美聯社）

在出手打了隊友波爾（Jordan Poole）後一度離隊的勇士 隊明星前鋒格林（Draymond Green），經由總教練柯爾（Steve Kerr）證實即將歸隊，不會缺席與湖人 隊新球季開幕戰，柯爾坦言這次狀況確實是他加入勇士以來最大危機，不過大家依舊一起度過，並做出對團隊最好的決定。

格林在隊內練習時出手攻擊波爾的影片近日廣為流傳，儘管事發後很快向球隊致歉，並且自請離隊，一度傳出他將會無限期缺陣，不過柯爾證實，格林將重新加入球隊行列，備戰新賽季開幕戰。

柯爾透露，球隊在事發後針對格林的懲處，向球員進行徵詢，其中包括事主波爾，他也選擇繼續前進，並願意和格林一起回到球場上合作，認為格林能夠修復自己造成的損害，柯爾說：「即使格林在這件事辜負大家對他的信任，我們仍會繼續相信他，因為這是他應得的，球隊其他人也是這樣想。」

此外，今夏積極調整狀態、全心全力備戰新賽季，甚至不惜大幅降薪幫助76人隊補強的哈登（James Harden），可說是贏得許多球迷的讚賞。哈登表示自己所考量的不是個人數據表現，最終目標就是為了贏得總冠軍。

哈登說：「我可以選擇在明年夏天跳出合約，從76人或其他球隊拿到更好的報價。這是正確的決定，不僅對我自己是如此，對於我們球隊也是，這給了我們一個很好的機會可以將對的拼圖組合起來。」

他還說，「有漂亮數據當然很棒，但無論我是場均22分還是28分，我認為更重要的是，我每晚都對比賽產生影響力。說實話，我從不考慮自己的數據。我場均20分、接近大三元，球隊取得高勝率和絕佳種子順序，或是在同樣情況下我場均得到28分，效果都是一樣，最終目標就是為了奪冠」。