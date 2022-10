NBA／護航格林不是打人 老媽推特參戰反遭網友「出征」

勇士 球星格林(Draymond Green)揮拳毆打波爾(Jordan Poole)影片流出後風波不斷,現在格林的母親也「參戰」護航兒子,在推特 上發文表示,那只是「男人間的談話」,但反遭網友圍攻,不得已只好關閉推特。

格林在隊內訓練時與小將波爾有口角上爭執,最後直接揮拳攻擊,影片流出後引起軒然大波,格林已暫時離隊,並召開記者會道歉,眼看事情逐漸要平息之際,格林媽媽又出來「放火」。她在推特上表示,格林根本不算「出乎意料的一擊」,對波爾並沒有侵略性,他的手是放下的,並且表示那是「男人間的對話」,僅此而已。

Mrs. Green got Draymond's back all day 💪 pic.twitter.com/cWfl8LLPx0

此推文一發出全網又開始激烈討論,格林媽媽最後辯不下去,認為網友曲解他的看法,揚言要卸載程式,最後她也的確關閉了個人推特。

不過勇士處理的很明快,教頭柯爾(Steve Kerr)面對執教以來最大危機,12日在熱身賽結束後宣布格林將遭到罰款處分,但不會禁賽,預計在周四歸隊,並可能在隔天對上金塊的熱身賽上場。此外他也表示格林與波爾已面對面把話說開,兩人已準備好一起打球,並讚賞了波爾面對這事件的成熟態度,也期待他能在這幾天內完成續約。

Draymond Green knocked the living shit out of Jordan Poole pic.twitter.com/ZMgY0guXDD