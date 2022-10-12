NBA／華克、安東尼乏人問津 陷無球可打困境

球季即將開打，華克仍乏人問津。 （路透）

4屆全明星後衛「天行者」華克（Kemba Walker）今年7月被尼克交易至活塞，原本傳出雙方都有意買斷合約，但因為沒有其他球隊願意提供華克新合約，所以買斷一事暫時中斷，華克近期向媒體表示，「願意領底薪，並擔任板凳球員幫助球隊。」

華克接受《波士頓環球報》訪問時表示自己還有NBA 等級的身手，「我的油箱裡還有油，我只想再次打籃球，和偉大的球員們一起，按照喜歡的方式打球，完全不在乎是否是板凳。」

膝蓋傷勢讓華克的表現有所下滑，特別是防守部分，也讓華克陷入乏人問津的困境。對此華克表示，「我不需要證明什麼，這些年來大家都知道我是什麼樣的人，以及我在這個聯盟做的事。」

對於是否願意回到黃蜂，華克表示，「在黃蜂的經歷很特別，但距離我職業生涯結束還有一段時間，所以我還沒考慮這個問題，也沒有人聯繫我，我能做的事就是等待。」

華克曾在黃蜂、塞爾蒂克展現出色的得分能力，並連續四年獲選東區全明星後衛。去年轉戰尼克原先期待成為先發控衛，卻因為防守能力退化遭到總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）冷凍。如今華克仍尚未找到新東家，也無意為活塞打球，新球季可能陷入無球可打的局面。

此外，前全明星球員安東尼（Carmelo Anthony）至今仍然乏人問津，新賽季有可能再度陷入無球可打的困境。

安東尼在18-19賽季加盟火箭後，只打10場比賽就被裁掉。還好在下個賽季他選擇加盟拓荒者改變他的職業生涯，他先發58場，場均15.4分6.3籃板，填補球隊最弱的前鋒位置，隔年也繼續留在拓荒者，有場均13.4分的貢獻。

去年安東尼選擇加盟湖人 ，與同梯好友詹姆斯（LeBron James）力拚總冠軍。安東尼不只為湖人在進攻火力上付出貢獻，也時常擔任球隊小球陣容中鋒的任務，三分球命中率37.5%也在湖人隊名列前茅。

去年的表現並沒有讓他獲得湖人的續約報價，因為球隊今年夏天的操作，明顯朝向年輕化的方向前進。安東尼多次在個人社群 表達自己還想打NBA，但目前為止卻沒有任何確定的合約出現在安東尼眼前。