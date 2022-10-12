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NBA／巫師、黃蜂傳災情 波爾辛吉斯、小鮑爾扭傷腳踝

記者曾思儒／綜合報導
波爾辛吉斯(右)、小鮑爾先後在比賽中扭傷腳踝。 （美聯社）
波爾辛吉斯(右)、小鮑爾先後在比賽中扭傷腳踝。 （美聯社）

NBA新賽季下周點燃戰火，黃蜂隊卻遇到最不想面臨的狀況，新星小鮑爾10日對巫師隊熱身賽扭傷左腳踝，將做更多測驗檢查傷勢，黃蜂教頭克里佛為他祈求好運，盼球隊重點大將狀況無礙。

21歲的小鮑爾前年在NBA選秀會以「探花」身分被黃蜂挑中，菜鳥年就入選年度新秀第1隊，上季更繳出場均20.1分、7.6助攻、6.7籃板的成績單，生涯首度入選明星賽，不料迎接第3個賽季前卻成傷兵。

小鮑爾第3節運球切入時踩到巫師隊吉爾，造成左腳踝「翻船」，先在球場坐了幾分鐘，之後完成兩罰後才走回休息室，留下9分、5籃板就沒再回歸，最終黃蜂以107：116吞敗。

黃蜂20日展開新球季，在客場出戰馬刺隊，熱身賽就傷了大將，克里佛盼有好消息，他說：「希望狀況不要太嚴重。」當天除了小鮑爾受傷，黃蜂長人普拉里也扭到左腳踝，兩人11日對76人隊熱身賽都不會出賽。

不只黃蜂傷了兩名先發，巫師長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也在第2節扭到腳踝，不過教頭小安索認為，他的腳傷不嚴重，不需過度擔心。波爾辛吉斯雖只打了16分鐘，但10投5中包括3記三分球在內，仍繳出20分的表現。

鮑爾 NBA 馬刺

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