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NBA／讚「救贖之隊」紀錄片 莫蘭特：布萊恩帶動大改變

記者蔡佳霖／即時報導
布萊恩(左)幫助美國男籃重奪奧運金牌。（歐新社）
布萊恩(左)幫助美國男籃重奪奧運金牌。（歐新社）

Netflix日前上架了「救贖之隊：2008 美國男籃奧運夢」（The Redeem Team），描述美國男籃從2004年和2006年國際賽挫敗中重新振作，並在北京奧運上重新奪回金牌的心路歷程。包括韋德（Dwyane Wade）與詹姆斯（LeBron James）都擔綱了製片工作。

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）在推特上談到了觀看該紀錄片後的感受。「我看了這部紀錄片，我很喜歡，」莫蘭特說，「裡面的布萊恩（Kobe Bryant）就跟我原先預想的一樣。『救贖之隊』向人們展示了當時所發生的事，以及布萊恩如何為當時那支球隊帶來的巨大改變。」

奧運 北京 推特

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