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3主將掛免戰牌 湖人練兵調整開季陣容

記者曾思儒／綜合報導
湖人和勇士熱身賽，戴維斯（右）28分領軍下，以124：121壓下衛冕軍。(美聯社)
湖人和勇士熱身賽，戴維斯（右）28分領軍下，以124：121壓下衛冕軍。(美聯社)

NBA新賽季開幕戰將由衛冕軍勇士隊和「紫金軍團」湖人隊上演對決，18日正式交鋒前，兩軍9日先在熱身賽碰頭，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）都休兵，但在戴維斯（Anthony Davis）28分領軍下仍以124：121壓下衛冕軍。

這是湖人7天來的第4場熱身賽，一口氣少3名大將卻開胡，率隊迎接近兩年來第一場熱身賽勝利的總教練漢姆（Darvin Ham）提到，休兵是球隊策略，「這是我們事先制定的計畫，我們也堅持計畫。」他表示球隊有預留一些空間，開季前能繼續調整，最後兩場熱身賽預計會擺上更像例行賽的陣容，確定球隊有哪些可用之兵。

缺席的湖人3星前一站也沒上陣，上周因下背緊繃沒上場的戴維斯則是上場不到22分鐘就攻下28分，包括4投2中的三分球，一掃上季外線命中率不到2成的低迷手感。

最近陷入內訌風波的勇士，事件主角之一的波爾（Jordan Poole）攻下全隊最高25分，還從當家球星柯瑞（Stephen Curry）手中接獲一座上季罰球命中率最佳的獎座。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）特別讚賞波爾的心理素質，他形容波爾是名堅強的球員，對比賽的自信此役就完全展現。

湖人 勇士 柯瑞

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