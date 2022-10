八卦 媒體「TMZ」外流勇士 隊衝突現場側錄影片,讓格林(Draymond Green)對波爾(Jordan Poole)揮拳爭議延燒,而儘管勇士球團啟動內部調查更揚言要尋求法律途徑,「TMZ」仍舊持續爆料,甚至聲稱掌握格林與波爾現場對話內容。

「TMZ」報導,波爾隊內練習時幾度自認被犯規,導致心生不滿的格林多次爆粗口。而之後波爾發言似乎暗示自己快拿到大約,這讓也在尋求續約的格林更加惱怒,情緒失控下釀成不可挽回局面,但勇士對外發言都一致否認波爾態度不佳。

Draymond Green knocked the living shit out of Jordan Poole pic.twitter.com/ZMgY0guXDD