NBA／開打日湖勇大戰 衛冕軍湯普森、伊古達拉恐缺陣

湯普森與伊單達拉(右)。 （美聯社）

NBA新賽季即將在18日登場，首場賽事將由去年東區冠軍塞爾蒂克面對到休賽季補強不少的76人，接著眾所期待的「湖勇大戰」衛冕軍勇士 對決湖人 。不過，勇士恐將無法以完整陣容打開幕賽，除了先前在日本 賽就因傷未上陣的湯普森（Klay Thompson）外，休賽期間宣布打最後一年的伊古達拉（Andre Iguodala），都有可能因傷缺陣或上場時間受限。

上賽季奪下冠軍後，原先打算退休的伊古達拉，最後關頭選擇再戰一年，雖維持基本的體能，但沒有太多時間訓練的伊古達拉，直到9月訓練營開放後，才開始致力於比賽的調節，目前何時出賽沒有一個時程表，總教練柯爾（Steve Kerr）也說可能會錯過開季的前幾周。

另外，浪花兄弟之一的湯普森，在去年傷癒復出前，連續兩年遭受大傷導致賽季報銷，先前勇士與巫師在日本舉行的季前賽，他也未出賽，目前球團消息指出沒有出現新傷勢，只是過往的傷病史，讓球團還是要謹慎評估。

湯普森預期還會缺席下一場面對湖人的熱身賽，應會在最後兩場擇一上場，柯爾表示：「我們要讓他為開幕戰做足準備，目前都還有變數，還是要以長期作為考量。」

下賽季的勇士想要衛冕，除了陣中幾位年輕球員必須要跳出來外，其他球員更要保持身體的健康，全隊才能離連霸更進一步。