NBA／內訌槓上波爾 格林道歉

球隊老將格林為隊內衝突道歉。（Getty Images）

NBA 衛冕軍勇士 隊近日爆發球隊老將格林（Draymond Green）與新生代好手波爾（Jordan Poole）間的衝突事件，甚至還傳出多版本的衝突原因，不過勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）在6日就出面滅火，強調格林已經為此事向球隊致歉，並指出並不會因為這件事影響到球隊根基。

上賽季重返王座的勇士，不僅三巨頭表現依舊搶眼，中生代與新生代的成長更是一大關鍵，但日前卻傳出格林與波爾在隊內練習時爆發衝突的狀況，甚至傳出導火線是格林不滿波爾獲得球團重視，可能早於自己提前獲得換約。

而邁爾斯6日也親上火線滅火，強調格林已為此事道歉，球團目前也沒計畫對他進行懲處或是禁賽，「事情已經發生，沒有人會喜歡這樣的狀況，我們也不能容忍，但它就是發生了，格林已向球隊道歉，波爾也在場。」

邁爾斯指出這次格林與波爾的衝突與外界臆測的續約無關，總教練柯爾與球隊一哥柯瑞 （Stephen Curry）也否認了波爾是因為練球態度改變，而遭到格林教訓的傳聞，柯瑞說：「波爾一直都很好，昨天的情況是沒有什麼理由的，我想要澄清這一點。」

邁爾斯最後也強調這次的事件並沒有影響到球隊根基，但確實需要一點時間消化，「這很不幸，我不否認，需要一些時間才能度過難關，但我們會繼續前進，這不是我們第一次遇到問題。我們也曾經歷過一些不好的事，但這就是NBA，也是體育運動的一部分。」