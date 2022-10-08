我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

NBA／內訌槓上波爾 格林道歉

記者劉肇育／綜合報導
球隊老將格林為隊內衝突道歉。（Getty Images）
球隊老將格林為隊內衝突道歉。（Getty Images）

NBA衛冕軍勇士隊近日爆發球隊老將格林（Draymond Green）與新生代好手波爾（Jordan Poole）間的衝突事件，甚至還傳出多版本的衝突原因，不過勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）在6日就出面滅火，強調格林已經為此事向球隊致歉，並指出並不會因為這件事影響到球隊根基。

上賽季重返王座的勇士，不僅三巨頭表現依舊搶眼，中生代與新生代的成長更是一大關鍵，但日前卻傳出格林與波爾在隊內練習時爆發衝突的狀況，甚至傳出導火線是格林不滿波爾獲得球團重視，可能早於自己提前獲得換約。

而邁爾斯6日也親上火線滅火，強調格林已為此事道歉，球團目前也沒計畫對他進行懲處或是禁賽，「事情已經發生，沒有人會喜歡這樣的狀況，我們也不能容忍，但它就是發生了，格林已向球隊道歉，波爾也在場。」

邁爾斯指出這次格林與波爾的衝突與外界臆測的續約無關，總教練柯爾與球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也否認了波爾是因為練球態度改變，而遭到格林教訓的傳聞，柯瑞說：「波爾一直都很好，昨天的情況是沒有什麼理由的，我想要澄清這一點。」

邁爾斯最後也強調這次的事件並沒有影響到球隊根基，但確實需要一點時間消化，「這很不幸，我不否認，需要一些時間才能度過難關，但我們會繼續前進，這不是我們第一次遇到問題。我們也曾經歷過一些不好的事，但這就是NBA，也是體育運動的一部分。」

勇士 柯瑞 NBA

上一則

場邊人語／職棒季後 外卡等候

下一則

NBA／詹姆斯退休計畫：想當球隊老闆 最好落腳賭城

延伸閱讀

NBA／回應格林波爾衝突事件 總管：不會侵蝕勇士根基

NBA／回應格林波爾衝突事件 總管：不會侵蝕勇士根基
NBA／勇士內鬨？傳格林與波爾大打出手 恐遭禁賽

NBA／勇士內鬨？傳格林與波爾大打出手 恐遭禁賽
NBA／湖人明夏有望擁頂薪空間 傳劍指格林或維金斯

NBA／湖人明夏有望擁頂薪空間 傳劍指格林或維金斯
NBA／柯瑞東京出席剪綵活動 小粉絲見本尊激動噴淚

NBA／柯瑞東京出席剪綵活動 小粉絲見本尊激動噴淚

熱門新聞

美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（路透）

鬥魂豬木病逝：日本傳奇摔角 曾「放水」對決拳王阿里

2022-10-01 20:47

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年