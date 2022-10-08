我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

NBA／詹姆斯退休計畫：想當球隊老闆 最好落腳賭城

體育新聞組／綜合報導
湖人隊詹姆斯退休後想當球隊老闆。（Getty Images ）
湖人隊詹姆斯退休後想當球隊老闆。（Getty Images ）

NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）明確談到他退休後的目標，那就是他想要擁有一支NBA球隊，且希望是在拉斯維加斯的球隊。

NBA熱身賽持續在拉斯維加斯進行，詹姆斯5日拿下23分，但湖人敗給鳳凰城太陽後告訴記者：「我很希望在某個時間點上，能把一支球隊帶到這裡。」

他直接向不在現場的NBA總裁席佛（Adam Silver）喊話。詹姆斯說：「他應該會看每個NBA球員的訪問和文字記錄，所以，席佛（我要跟你說），我想要在這裡的球隊，謝謝。」

這並非他首次和未來擁有球隊或拉斯維加斯沾上邊，詹姆斯6月曾在他的節目中，談到將擴大自己體育所有權的投資組合。他目前是MLB波士頓紅襪和英超利物浦的股東之一。

37歲的詹姆斯即將展開他在NBA第20個球季，他8月和湖人簽下價值9713萬美元的延長合約，湖人將能把他留在陣中，直到2024-25球季。根據NBA的規定，在他還沒退休前，無權擁有一支球隊。

席佛6月時提到NBA有擴張到30隊的潛力，當時他稱目前還未擺上檯面，但也補充，拉斯維加斯和西雅圖是理想的地點。

根據富比世（Forbes）估計，詹姆斯擁有10億美元身家，所以他需要加入一個團隊，才能買下一支NBA球隊。根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，目前試圖出售的鳳凰城太陽的轉手價格，可能會比2019年蔡崇信買下布魯克林籃網的23.5億美元還高。

NBA 湖人 退休

上一則

NBA／內訌槓上波爾 格林道歉

下一則

MLB／天使前輩誇大谷：他能單季70轟

延伸閱讀

NBA／詹姆斯找回手感 17分鐘砍23分

NBA／詹姆斯找回手感 17分鐘砍23分
詹姆斯退休後要當NBA老闆：想買拉斯維加斯的球隊

詹姆斯退休後要當NBA老闆：想買拉斯維加斯的球隊
NBA／德羅展盼維持巔峰狀態 以詹姆斯為師

NBA／德羅展盼維持巔峰狀態 以詹姆斯為師
NBA／湖人熱身賽輸30分 詹姆斯：還在磨合

NBA／湖人熱身賽輸30分 詹姆斯：還在磨合

熱門新聞

美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（路透）

鬥魂豬木病逝：日本傳奇摔角 曾「放水」對決拳王阿里

2022-10-01 20:47

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年