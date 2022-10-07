NBA／回應格林波爾衝突事件 總管：不會侵蝕勇士根基

格林(前)和波爾(後)爆發衝突。（歐新社）

勇士 驚傳格林（Draymond Green）和波爾（Jordan Poole）在內部訓練時發生肢體衝突，事件發生之後，球團方面也全力處理善後，特別是被過程中出拳越線的當事人格林，過去屢屢發生爭議的他，如今再度成為勇士的不安因素。

「今天早上格林向球隊道歉，當時波爾也在場，我們都有聽到。我們不會容忍這樣的事情，但它就是發生了，沒人喜歡這樣的感覺，但這是NBA 的一部分。」勇士總管邁爾斯（Bob Myers）說。

「這會需要花一些時間來挺過去，我們會向前看的，我相信我們可以做到。」

針對外界揣測兩人衝突的原因很可能跟續約問題有關，對此邁爾斯並不認同。「我不認為格林和波爾之間的事件與續約有關，這只是發生了訓練時正常會出現的爭論。」

邁爾斯透露他認為格林不會因處分而缺席任何比賽，球隊會針對紀律部份透過內部方式去處理，即便如此，邁爾斯也對格林有語重心長的發言。

「格林是我最喜歡的球員之一，我愛這傢伙，但不喜歡他的所作所為。我只是想說，你可以比這做得更好，不要那樣對自己，不要把自己置於那樣的境地之中。」

邁爾斯強調，這事情不會糾纏球隊一整個賽季，「我有信心這不會侵蝕掉我們球隊的根基。」

總教練柯爾（Steve Kerr）表示格林不會在7日進行訓練，但計畫會在8日歸隊。